مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی با برگزاری کارگاهی در رامسر، مهارتهای پاسخگویی به پرسشها و شبهات اعتقادی و فرهنگی در فضای مجازی را به فعالان فرهنگی و دانشجویان آموزش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام حبیبیان، مسئول یکی از بخشهای مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی حوزه علمیه قم در کارگاه چگونگی پاسخگویی به شبهات در فضای مجازی که در رامسر برگزار شد، گفت: این کارگاه با هدف ارتقای توانمندی پاسخگویی منطقی و اقناعی به شبهات اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، به ویژه در میان نسل جوان، برگزار شد.
وی افزود: هدف اصلی ما ارتقای مهارتهای پاسخگویی و شیوه اقناع مخاطب است؛ امری که میتواند زمینهساز شکلگیری گفتوگویی مؤثر، سازنده و ثمربخش در سطح جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، باشد.
حبیبیان گفت: این دوره در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و فعالان فرهنگی، مسئولان ادارات و دانشجویان تجربیات خود را در زمینه پاسخگویی مؤثر به شبهات به اشتراک گذاشتند.
وی فضای مجازی را امری اجتنابناپذیر در زندگی امروز توصیف و تأکید کرد: نگاه ما به فضای مجازی منفی نیست، چرا که حذف آن از زندگی انسان معاصر ممکن نیست. باید با بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای این فضا و در عین حال مدیریت آسیبها، پاسخگوی پرسشها، شبهات و نگاههای نو و متفاوت نسل جوان باشیم.
مسئول بخشهای مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی تصریح کرد: ایجاد سؤال و شبهه امری طبیعی است و مهم آن است که از این فرصت برای گفتوگو، اقناع منطقی و رسیدن به ایمان عمیقتر استفاده شود. اگر در این مسیر بهدرستی عمل نکنیم، آسیبهای ناشی از شبهات میتواند در ابعاد فکری، رفتاری و اجتماعی گسترش یابد.
حبیبیان تأکید کرد: ایجاد سؤال و شبهه امری طبیعی است و استفاده از این فرصت برای گفتوگو و رسیدن به ایمان عمیقتر ضروری است. این کارگاهها طی هشت سال گذشته در استانهای مختلف برگزار شده و بازخوردهای مثبت آن ادامه دارد.
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی با حدود ۴۰۰ کارشناس، به صورت تلفنی، اینترنتی و در شبکههای اجتماعی، پاسخگوی سوالات مردم است. علاقهمندان میتوانند با شماره رایگان ۰۹۶۴۰۰ و پایگاه اینترنتی www.pasokhgoo.ir
ارتباط برقرار کنند.