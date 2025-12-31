پخش زنده
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، امروز در راستای رصد وضعیت انبارها و پیگیری تنظیم بازار کالاهای اساسی، از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،در جریان این بازدید، وضعیت انبارها، میزان موجودی کالاهای اساسی، روند تأمین و سازوکار توزیع بهصورت دقیق بررسی شد و آمادگی کامل استان برای پاسخگویی مستمر به نیاز بازار مورد تأکید قرار گرفت.
قباد شعبانی با اشاره به برخی شایعات مطرحشده در فضای عمومی، تأکید کرد: ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطمئن و پایدار قرار دارد و هیچگونه کمبودی در انبارهای استان وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد تأمین و توزیع کالاها بهصورت منظم و بدون وقفه در حال انجام است و مردم اطمینان داشته باشند که مدیریت استان با تمام توان تلاش میکند که با رصد بازار، هرگونه اختلال در عرضه کالاهای اساسی را رفع نماید.
وی تاکید کرد: شهروندان میتوانند مطابق روال عادی خرید کنند و نیازی به خرید مازاد یا زودهنگام وجود ندارد، اما هرگونه خرید هیجانی ممکن است به چرخه عرضه برخی کالاها آسیب بزند.