معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در بجنورد گفت: در سال گذشته، ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صفدر نیازی شهرکی در تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سهم استان خراسان شمالی از این محل، رشد ۱۳۰ درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه از این مبلغ، ۲۰۰ همت منشأ استانی و ۴۰۰ همت منشأ ملی داشت ، گفت : همچنین یک درصد از این اعتبارات به ارتقای بهره وری اختصاص یافت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با هشدار نسبت به طولانی شدن عمر پروژه‌های عمرانی که در برخی موارد به هفت سال رسیده است، گفت: باید با منابع کوچک، به سمت تکمیل پروژه‌های ناتمام و خرد حرکت کنیم.

وی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را حدود پنج درصد عنوان کرد و این بخش را بسیار مظلوم دانست.

دکتر نیازی تغییر اقلیم و محدودیت شدید منابع آبی را از چالش‌های اصلی و آزار دهنده برای استان برشمرد و تأکید کرد: با وجود محدودیت شدید منابع، تلاش‌ها در این راستا باید مضاعف شود.

مهندس اسماعیل محمود آبادی رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، در آیین معارفه خود، از همه میهمانان ملی و استانی حاضر در مراسم، شامل وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، استاندار خراسان شمالی، اصحاب رسانه و تمامی حاضران، قدردانی کرد.

وی با اشاره به اعتماد استاندار خراسان شمالی به وی گفت: امیدوارم بتوانم این حسن اعتماد را با سربلندی و عمل صادقانه پاسخ دهم.

وی افزود: این مسئولیت، خطیر و پرافتخار است، زیرا با معیشت مردم، تولید ملی، صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، و امنیت غذایی گره خورده است.

محمودآبادی تأکید کرد: انجام مأموریت‌های سنگین این سازمان تنها با همراهی و همکاری تمامی ذی‌نفعان ممکن خواهد بود

وی کشاورزان،سرمایه‌گذاران، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، همکاران در سایر دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها را از اصلی‌ترین شرکای این مسیر برشمرد و گفت: با همراهی آنان است که می‌توانیم خدمتی شایسته ارائه دهیم.