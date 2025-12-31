هنر بانوان درقالب ۲۸۰۰ متر مربع فرش
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: سالانه ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع فرش دستباف توسط بانوان در استان بافته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا محمدرحیمی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام اظهار داشت: سالانه دو هزار و ۸۰۰ مترمربع فرش دستباف در استان بافته میشود و اکنون دو هزار و ۴۰۰ بافنده فعال با سرپنجههای هنرمند خود این آثار نفیس را خلق میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جامعه بافندگان استان را بانوان تشکیل میدهند، افزود: تاکنون ۱۵ هزار نفر آموزشهای فنی فرش بافی را فرا گرفتهاند.
محمدرحیمی ادامه داد: اکنون دو هزار و ۸۰۰ بافنده زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی و ۳۰۰ نفر نیز زیر پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام بیان کرد: اکنون برای ۴۳ کارگاه (متمرکز و غیرمتمرکز) پروانه فعالیت صادر شده و ۱۰ تشکل تعاونی و شرکت فرش در استان فعال است.
محمدرحیمی همچنین برگزاری ۳۲۹ دوره آموزشی را از دیگر کارهای انجام شده برای ارتقای مهارت بافندگان ایلامی عنوان کرد.