به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در دیدار بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوعات مهمی در حوزه توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی و ارتقای خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه جیرفت مورد پیگیری قرار گرفت.

در این نشست دستورتخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای تجهیز سالن غذاخوری دانشجویان دختر دانشگاه جیرفت به مساحت ۵۰۰ مترمربع و همچنین تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل خوابگاه دخترانه به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع اخذ گردید.

همچنین صدور مجوز توسعه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته‌های بیماری‌های گیاهی و شیمی آلی به‌عنوان بخشی از مطالبات علمی و آموزشی دانشگاه جیرفت جهت بررسی و اقدام در دستور کار قرار گرفت.