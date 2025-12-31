مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت قوانین مجلس، قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم رده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۱ این قانون دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری و قوانین بودجه‌ای، احکام و الزامات یاد شده در این قانون را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.