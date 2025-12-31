پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان قم از افزایش ۸ درصدی مصرف گاز در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی گودرزی با اشاره به برودت هوا و تعطیلی ادارات، مؤسسات، مدارس و دانشگاهها گفت: مصرف گاز استان قم امروز نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تعداد مشترکان گاز در استان قم به ۳۴۸ هزار مشترک رسیده که بهطور میانگین در هر ساعت نزدیک به نیم میلیون مترمکعب گاز مصرف میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به زیرساختهای گازرسانی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ ایستگاه گازرسانی در سطح استان فعال است و در دهه فجر امسال یک ایستگاه گازرسانی در منطقه پردیسان به بهرهبرداری میرسد. همچنین دو ایستگاه دیگر نیز در سال آینده وارد مدار خواهند شد.
گودرزی درباره قطعی گاز در بخشی از منطقه پردیسان هم گفت: این قطعی به دلیل بروز مشکلات فنی در ایستگاه درونشهری پردیسان رخ داد که با حضور سریع عوامل فنی، مشکل برطرف و گاز این منطقه دوباره تأمین شد.