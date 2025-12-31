پخش زنده
این کتاب به قلم مرتضی سرهنگی روایتی مستند از زندگینامه شهید قاسم سلیمانی از دورانِ کودکی تا لحظه شهادت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی پس از یکسال از زمان انتشار به چاپ هفتم رسید. این کتاب روایتی مستند از زندگینامه شهید قاسم سلیمانی از دورانِ کودکی تا لحظه شهادت در۲۸ فصلِ مختلف است.
این اثر با نثری روان و متکی بر مصاحبههای میدانی، از کودکی حاج قاسم در قناتملک تا فرماندهی نیروی قدس را روایت میکند. کتاب علاوه بر وقایع نظامی، به ابعاد اخلاقی، معنوی و انسانی این چهره تأثیرگذار نیز پرداخته و تصویری صادقانه از شخصیت و رسالت فردی او ارائه میدهد.
انتشارات خط مقدم ناشر این اثر است.
حسین کاشانیان گزارش می دهد: