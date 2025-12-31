به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش بزرگداشت روز ملی مددکاران اجتماعی در نظام سلامت با شعار «همکاری بین‌بخشی در حمایت از کودکان» برگزار شد و طی آن از اثری علمی و تخصصی رونمایی شد که حاصل اجرای یکی از پروژه‌های پیشرو و کم‌سابقه در حوزه مددکاری اجتماعی کشور به شمار می‌رود.



کتاب «مداخلات مددکاری اجتماعی با کودکان در بیمارستان» برای نخستین‌بار در ایران، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی در بیمارستان را در قالب یک تیم بین‌رشته‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در اجرای این پروژه، علاوه بر مددکاران اجتماعی، متخصصان اقتصاد سلامت و سایر حوزه‌های علمی مرتبط مشارکت داشته‌اند تا ارزش‌گذاری علمی و اقتصادی مداخلات اجتماعی در محیط بیمارستانی به‌صورت مستند و دقیق انجام شود.



هدف از تدوین این اثر، تبیین جایگاه خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سلامت، سنجش اثربخشی مداخلات اجتماعی و ارائه شواهد علمی قابل اتکا برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت کودکان عنوان شده است.



در پایان این مراسم، از تمامی دست‌اندرکاران، پژوهشگران و همکاران علمی و اجرایی این پروژه، به پاس تلاش‌های تخصصی و نقش مؤثر آنان در پیشبرد این اقدام ارزشمند، قدردانی شد.