وقوع سرقت در استان بوشهر ۱۲ درصد کاهش یافت
رییس پلیس آگاهی استان بوشهر از کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقت در استان خبر داد و توصیههایی در خصوص پیشگیری از وقوع سرقت به هماستانیها ارائه کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ عبدالمجید برزگر بیان کرد: با تدوین برنامههای مدون و هدفمند و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و دوایر تجسس در سراسر استان همراه با اقدامات اطلاعاتی، فنی و علمی و با بهره گیری از ظرفیت مشارکت شهروندان، در ۹ ماه امسال شاهد کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقتهای مهم، کاهش ۱۱ درصدی وقوع سرقتهای خرد و کاهش ۱۲ درصدی وقوع مجموع جرائم سرقت در مقایسه با مدت مشابه پارسال هستیم.
وی اظهار کرد: مصمم هستیم تا این روند کاهش سرقتها را تا پایان سال ادامه دهیم که این امر مستلزم تلاش مضاعف همکارانم در سراسر استان و همراهی و مشارکت خوب هماستانیهای عزیر است.
رییس پلیس آگاهی استان بوشهر اضافه کرد: دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۱۰۴ درصد در سرقتهای به عنف، دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۹۹ درصد در جرایم خشن و دستیابی به نسبت کشف به وقوع ۷۳ درصد در مجموع جرایم سرقت از دیگر دستاوردهای سال جاری تا کنون است.
وی تصریح کرد: این توفیقات حاصل همکاری شهروندان فهیم استان و توجه به توصیههای ایمنی بوده و در صورت تداوم و همکاری بیشتر از سوی شهروندان با رعایت توصیههای پلیس و نکات ایمنی، شرایط مطلوب تری در استان ایجاد خواهد شد.
سرهنگ برزگر در پایان اظهار کرد: هماستانیهای عزیز برای پیشگیری از وقوع سرقت منزل به هشدارهای پلیسی توجه جدی داشته باشند: از روشن گذاشتن چراغهای منزل در ابتدای تاریک شدن هوا پرهیز کنند و با مجهز نمودن ساختمان به زمانسنج روشنایی و تجهیزات امنیتی نظیر دوربین، دزدگیر، سامانه هشدار هوشمند و حسگر حرکت، با گذاشتن اموال با ارزش در صندوق امانات بانکها و نصب نرده یا حفاظ سرتاسری برای بالکن واحدهای طبقه اول آپارتمان ها، باعث جلوگیری از وقوع سرقت منزلشان شوند.