بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم مالیات در بودجه سال بعد کمتر از ۶ درصد در نظر گرفته شده، در حالی که بر اساس برنامه هفتم این عدد تا پایان برنامه باید به ۱۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تصویب نشدن آن در کمیسیون تلفیق، رئیس جمهور آمادگی خود را برای اصلاح بخش‌های مهم لایحه را با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اعلام کرد.

مواردی که یکی از آنها دوری از درآمد‌های نفتی برای ثبات بخشی به اقتصاد و همچنین بودجه و پیگیری شناسایی فراریان مالیاتی است. طبق گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میزان درآمد‌های مالیاتی برای سال آتی ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. عددی که مطابق نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده است.

این درحالی است که در قانون برنامه هفتم تاکید شده، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۷.۴ درصد برسد ولی لایحه بودجه برای سال آینده پیش بینی سهم ۶ درصدی را کرده است یعنی حتی کمتر از امسال! به گفته محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید بر استفاده از درآمد‌های مالیاتی به منظور اخذ بیشتر مالیات از مودیان فعلی نیست. بلکه شناسایی بیشتر فراریان مالیاتی و راه‌های فرار‌های آن هاست.

او معتقد است که باید نظام بودجه ریزی بر پایه درآمد‌های مالیاتی باشد تا با هر تکانه‌های جهانی در نرخ نفت، اقتصاد کشور بی ثبات و دچار شوک نشود. حالا باید دید بررسی‌های مجدد دولت و کمیسیون تلفیق، به اصلاح درآمد‌های مالیاتی و پیگیری بیشتر در حوزه فرار‌های مالیاتی منتج می‌شود یا خیر؟!

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما