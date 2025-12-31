

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست مشترک بررسی راهکارهای ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی و تولیدی و تهیه نقشه راه با محوریت مدرسه سازی و ارتقای سطح فرهنگی اظهار کرد: موضوع مدرسه‌سازی موضوعی بنیادین و زیرساختی است و خوشبختانه دولت چهاردهم اعتقاد جدی دارد که این مسئله باید برای همیشه سامان پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از جلسات ثابت رئیس‌جمهور در سفرهای استانی، جلسات مرتبط با نهضت عدالت آموزشی است، تصریح کرد: این جلسات با محوریت مردم و خیرین برگزار می‌شود و خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در سراسر کشور و از جمله استان کرمانشاه انجام شده است که آینده روشنی را نوید می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همراهی خیرین، شرکت‌ها و مردم استان بسیار ارزشمند بوده است، گفت: گزارش‌های خوبی از اقدامات انجام‌شده داریم و اتفاقات مؤثری در حوزه مدرسه‌سازی رقم خورده است. جمع‌بندی این اقدامات نشان می‌دهد که سرانه فضای آموزشی استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد، اما با دو چالش مهم توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی و ضرورت ارتقای کیفیت مدارس مواجه هستیم.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی یکی از اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم است، گفت: با نگاه ویژه رئیس‌جمهور «نهضت عدالت آموزشی» با هدف ساماندهی، مدیریت و ریشه‌کن کردن مشکلات حوزه فضای آموزشی در کشور و استان‌ها آغاز شده و نتایج مثبت و ملموسی به همراه داشته است.

مدیر ارشد استان ادامه داد: امروز دیگر صرف ساخت فضا کافی نیست و باید به کیفیت مدارس، تجهیزات آموزشی، فناوری‌های نوین و حتی استفاده از هوش مصنوعی توجه جدی داشته باشیم چرا که این موضوع دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین باید به‌صورت جدی به این سمت حرکت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک‌ها در مدرسه‌سازی گفت: بر اساس نشست‌هایی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده، بانک‌ها متعهد شده‌اند در استان‌ها در حوزه ساخت مدارس مشارکت کنند؛ انتظار داریم مدیران محترم بانک‌های استان با پیگیری مستمر، از این ظرفیت به‌طور کامل برای استان کرمانشاه استفاده کنند و سهم استان را جذب نمایند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی بانک‌ها پیش‌قدم شده‌اند، خاطر نشان کرد: بانک قرض‌الحسنه و برخی بانک‌های دیگر اقدامات قابل تقدیری انجام داده‌اند و به‌طور ویژه بانک پاسارگاد نیز آمادگی خود را برای ساخت یک مدرسه دخترانه و پسرانه با تمامی تجهیزات به‌روز، امکانات کامل و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی اعلام کرده است و مقرر شده زمین مورد نیاز از سوی استان در اختیار این بانک قرار گیرد و این موضوع باید با جدیت تا مرحله اجرا پیگیری شود.

دکتر حبیبی تأکید کرد: بانک‌ها واقعاً ظرفیت و انگیزه ورود به این حوزه را دارند، اما میزان تحقق این تعهدات به پیگیری ما بستگی دارد و نباید هیچ فرصتی از دست برود.

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اظهار کرد: بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی استان به‌صورت ذاتی و بدون اجبار، در حوزه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی، بهداشت و امور اجتماعی فعال هستند و حتی برخی از آن‌ها بنیادهای خیریه راه‌اندازی کرده‌اند و این نشان می‌دهد بستر کار کاملاً فراهم است و نقش ما، جهت‌دهی درست، تعیین اولویت‌ها و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌هاست.