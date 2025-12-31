پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: باندی از سارقان سابقهدار شناسایی و دستگیر شدند که متهمان به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علی ولیپور گودرزی، ئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ کفت: به دنبال وقوع سرقتهای خشن گوشیقاپی و زورگیری در پایتخت که موجب سلب امنیت و نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با تلاش شبانهروزی، انجام گشتهای محسوس و نامحسوس، اقدامات اطلاعاتی پلیسی، بررسی بانکهای اطلاعاتی، پایش سارقان سابقهدار و مالخران گوشیهای سرقتی و همچنین بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته محلهای وقوع سرقت، موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفهای شدند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسیها نشان داد اعضای این باند که همگی از اتباع افغانستانی و دارای سوابق متعدد کیفری بودند، با استفاده از سلاح سرد، گاز اشکآور و با توسل به زور، تهدید و ضربوجرح و با استفاده از موتورسیکلتهای لاکی، کلیک و هوندا اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه، طلاجات و سایر اموال شهروندان میکردند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی و اخذ دستور از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، مخفیگاه و محل تردد متهمان شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی، در حین اقدام به سرقت و پس از تیراندازی هوایی طبق قانون بهکارگیری سلاح، اعضای این باند دستگیر شدند.
وی گفت: در این عملیات، چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی از متهمان کشف و دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده آنان توقیف شد. متهمان پس از انتقال به اداره هجدهم پلیس آگاهی، در بازجوییهای فنی به بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
سردار ولیپور گودرزی گفت: با بررسیهای صورتگرفته تاکنون بیش از ۳۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده اند و شناسایی سایر شکات در دستور کار پلیس قرار دارد.
پلیس در همین راستا به شهروندان توصیه کرده که از استفاده از تلفن همراه در معابر خلوت یا پررفتوآمد بهویژه هنگام توقف موتورسیلکتها در اطراف خودداری و در صورت مشاهده افراد مشکوک با موتورسیکلت، سریعاً مسیر خود را تغییر داده و در مکانهای امن و پرنور توقف کنند. همچنین از حمل طلا و زیورآلات گرانقیمت بهصورت نمایان در سطح شهر خودداری کرده و در ساعات پایانی شب و مکانهای کمنور، تنهایی تردد کرده و مراقب اطراف خود باشند.
همچنین در صورت وقوع سرقت، به خاطر سپردن مشخصات ظاهری آنان، نوع وسیله نقلیه و مسیر فرار و پرهیز از هرگونه درگیری فیزیکی با سارقان، اطلاع رسانی در سریعترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس، مسدودسازی سریع سیمکارت و اعلام شناسه IMEI به اپراتور و پلیس در صورت سرقت تلفن همراه، قرار دادن تصاویر ضبطشده زمان وقوع حادثه در اختیار پلیس در صورت داشتن دوربین مداربسته نیز از توصیههای پلیس است.
پلیس در این خصوص به خودداری از خرید و فروش گوشیهای تلفن همراه بدون جعبه، فاکتور معتبر یا شماره سریال نیز اشاره کرده و تاکید داشته که همکاری شهروندان با پلیس و ارائه گزارشهای مردمی نقش مهمی در پیشگیری و کشف سریع جرایم دارد.