بیش از ۲۰۶ هزار و ۴۱۰ فقره تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۱ هزار و ۵۱۸ مورد تخلف اضافه‌بار در جاده‌های استان زنجان توسط سامانه‌ها شناسایی و ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان گفت: طی ماه گذشته بیش از ۲۰۶ هزار و ۴۱۰ فقره تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۱ هزار و ۵۱۸ مورد تخلف اضافه‌بار در جاده‌های استان توسط سامانه‌ها شناسایی و ثبت شد.

محمد محمدی افزود: این آمار نشان می‌دهد سامانه‌های هوشمند نظارتی نقش چشمگیری در کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای استان دارد.

وی اضافه کرد: طی آذرماه سال جاری تردد بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۰۷ خودرو در محور‌های ورودی و خروجی استان ثبت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.

محمدی با بیان اینکه محور‌های عبوری استان از مهمترین مسیر‌های مواصلاتی شمال‌غرب کشور است، افزود: زنجان به‌دلیل قرارگیری در مسیر تردد استان‌های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان همواره یکی از کانون‌های پرتردد شبکه راهی کشور محسوب می‌شود.

به گفته وی، بیشترین حجم تردد جاده‌ای استان در ماه گذشته مربوط به آزادراه زنجان – قزوین و بالعکس بوده است.

محمدی افزود: پلاک‌های غیربومی تهران و آذربایجان شرقی بیشترین سهم تردد‌های برون‌استانی را در جاده‌های زنجان به خود اختصاص دادند که بیانگر پیوند اقتصادی و مسافرتی میان زنجان و این دو استان است.

وی اظهار داشت: بر اساس داده‌های ترافیکی ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند، بیشینه مجموع تردد خودرو‌ها به مقصد یا از مبدا زنجان در روز هفتم آذر با رقم ۱۲۷ هزار خودرو به ثبت رسید که در مقایسه با میانگین روزانه، افزایش قابل توجهی داشته است و بخشی از آن به ترافیک ناشی از تعطیلات پایان هفته مربوط می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق پیش از سفر، گفت: کاربران جاده‌ای می‌توانند با استفاده از سامانه ۱۴۱ و نصب نرم افزار آن بر روی تلفن همراه، یا مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir از آخرین وضعیت ترافیکی، شرایط جوی محور‌های مواصلاتی و تصاویر زنده دوربین‌های نظارتی مطلع شوند.