گروه سازش محلات بیرجند با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش اختلافات در مهدیه این شهر فعالیت خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه راه اندازی گروههای سازش محلهای یکی از برنامههای قوه قضائی با همکاری دادگستری، بسیج،خادم یاران رضوی در هر مسجد و پایگاه راه اندازی میشود گفت: ۱۰ گروه صلح و سازش در محلات مختلف شهر راه اندازی می شود.
حجت الاسلام زارع حسینی با اشاره به اینکه در این گروه مشاوران حقوقی، خادم یاران رضوی آموزشهای لازم در خصوص موضوعهای صلح وسازش، حقوقی، کیفری، خانوادگی،فنون صلح و سازش را فرا گرفتند افزود: این گروه در مسجد حضور دارند تا در امر کاهش اختلافات صلح وسازش، بررسی موضوعها و حل نزاعهای دسته جمعی، گسترش فرهنگ صلح و کاهش به مراجع قضایی و محاکمه قضایی در هر محله فعالیت داشته باشند.
در این مراسم احکام صادره از سوی دادگستری استان به اعضای شورای محلهای اعطا شد.