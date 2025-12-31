پخش زنده
با آبگیری کامل بندسنگ ملاتی روستای ساق زاوه در پی بارش های اخیر ، ۵۰ هزار مترمکعب آب برای کشاورزان روستا تأمین می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زاوه، گفت استحصال سیلاب و روانآب در این سازه، تأثیر مستقیم و مثبتی بر احیاء و تقویت سه قنات کاریز بالا، کاریز پایین و گلستان پیشکمر و همچنین چاههای کشاورزی این روستا خواهد داشت.
جواد شیربایگی افزود: با آبگیری کامل بندسنگ ملاتی روستای ساق زاوه، ۷۰۰ خانوار روستایی منتفع شده و زمینه رونق فعالیتهای کشاورزی و دامداری برای ساکنین فراهم میشود.
وی با اشاره به چالشهای آبی منطقه گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، بیلان منفی آبخوانهای زیرزمینی و وسعت زیاد حوزههای آبخیز در شهرستان، پرداختن به مقوله آبخیزداری و آبخوانداری اهمیتی دوچندان یافته است.
رئیس اداره منابع طبیعی زاوه گفت اجرای موفق طرحهای آبخیزداری در چنین گسترهای، بدون حضور و مشارکت مردم میسر نیست. با این هدف،مشارکت خیرین برای توسعه فعالیتهای زیربنایی آبخیزداری، امری حیاتی محسوب میشود.
شیربایگی افزود: این طرح بخشی از اقدامات آبخیزداری در شهرستان زاوه است که با هدف کنترل سیلابها، نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی و تقویت منابع آبی کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک ساخته شده است.