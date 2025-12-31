پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان از کشف سلاح و مهمات شکار غیرمجاز در پایش مناطق تحت مدیریت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن ابراهیمی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان در جریان گشت و کنترل از حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی نیسان پیکاپ مشکوک برخورد کردند.
ابراهیمی بیان کرد: راننده خودرو پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد که پس از مسافتی، خودرو متوقف و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی یک قبضه سلاح شکاری ساچمهزنی تکلول متعلق به غیر، ۱۲ عدد فشنگ ساچمهزنی کشف و ضبط شد.
او ادامه داد: در همین راستا، صورتجلسه تخلف تنظیم و پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی شهرستان ارسال شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان با بیان بارندگیهای اخیر، کاهش دما و یخبندان در مناطق کوهپایهای ارسنجان گفت: در این شرایط، پرندگان وحشی برای تغذیه به اراضی پاییندست نزدیک میشوند و احتمال بروز تخلفات شکار افزایش مییابد، به همین دلیل نظارت و حضور میدانی مأموران تشدید شده است.