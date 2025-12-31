در دیدار استاندار با نمایندگان ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی طرفین ضمن تبادل نظر در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی دو استان، بر ضرورت تقویت همدلی، وحدت و تعامل میان مسئولان اجرایی و نهادهای دینی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست صمیمی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، صبح امروز در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست نقش هدایتگر علما و روحانیت در ایجاد آرامش اجتماعی، تبیین دستاورد‌های نظام و همراهی مردم با برنامه‌های توسعه‌ای استان را مهم و اثرگذار دانست.

نمایندگان ولی فقیه نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان، بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، عدالت‌محوری و پیگیری مسائل معیشتی و فرهنگی تأکید کرده و خواستار استمرار این‌گونه نشست‌های هم‌اندیشی شدند.

در این دیدار طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی دو استان، بر ضرورت تقویت همدلی، وحدت و تعامل میان مسئولان اجرایی و نهاد‌های دینی تأکید کردند.