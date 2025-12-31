جوانان و نوجوانان، امسال به صورت ویژه در اجرای مراسم اعتکاف‌ شرکت نموده و سهم ۳۰ درصدی شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۲۳۰ مسجد استان مرکزی برای مراسم معنوی اعتکاف اعلام آمادگی کردند که پیش بینی می‌شود این تعداد در مقایسه با اعتکاف سال گذشته افزایش یابد.

۳۰ درصد از اعتکاف‌های امسال به صورت ویژه به اعتکاف جوانان و نوجوانان اختصاص یافته است.

برگزاری اعتکاف دانش آموزی، مادر دختری و پدر پسری پیش بینی شده است.

ثبت نام از معتکفان از ۱۰ روز پیش آغاز شده و تا یک روز قبل از آغاز این مراسم معنوی ادامه دارد و معتکفان برای ثبت نام با مراجعه به مساجد (محل) که برای برگزاری این مراسم انتخاب شدند، ثبت نام خود را انجام دهند.

محدودیتی در تعداد ثبت نام مساجد وجود ندارد و ظرفیت‌ها بر اساس توان هر مسجد و میزان تقاضای مردم تعیین می‌شود.

مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف از سحرگاه ۱۳ رجب آغاز و تا غروب ۱۵ رجب ادامه خواهد داشت.