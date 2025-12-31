مسمومیت ساکنان واحد مسکونی با گاز مونوکسیدکربن در شهرک اوج
رئیس اورژانس استان البرز از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرک اوج کرج خبر داد و گفت: مصدومان حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،
مهدوی اظهار داشت: در ساعت ۱۱:۱۳ روز چهارشنبه، دهم دیماه ۱۴۰۴، در پی تماس شهروندان با مرکز ارتباطات «اورژانس ۱۱۵»، وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منزل مسکونی گزارش شد. به دنبال این گزارش، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه هشت نفر از شهروندان دچار علائم مسمومیت با گاز CO شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، پنج نفر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام علی (ع) و دو نفر به بیمارستان البرز منتقل شدند. همچنین یک نفر از مصدومین بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
مهدوی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در فصل سرما گفت:«گاز مونوکسیدکربن قاتل خاموش است. شهروندان حتماً از سلامت دودکشها، تهویه مناسب و نصب وسایل گرمایشی استاندارد اطمینان حاصل کنند. کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به بروز حوادث جبرانناپذیر منجر شود.»