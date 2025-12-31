رئیس کل بانک مرکزی پس از کسب رای اعتماد از دولت و امضای حکم ایشان توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان میرداماد در جلسه مشترک هیئت عالی و هیئت عامل بانک مرکزی حضور یافت و اولویت نخست بانک مرکزی در شرایط کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای این مراسم محمدرضا فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن قدردانی از عبدالناصر همتی به خاطر پذیرش مس‍‍‍‍ئولیت سنگین ریاست بانک مرکزی در اوضاع کنونی، گزارشی از آخرین وضع اجرای قانون بانک مرکزی در حوزه های مختلف و شاخص های اقتصادی ارائه کرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا فرزین و تحمل فشارهای سنگین در بانک مرکزی در طول دوران مسئولیت ایشان تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی همواره با فشارهای مختلف مواجه است و در ارزیابی عملکردها باید همیشه شرایط، شاخص ها و مسائل مختلف و مشکلات جاری در نظر گرفته شود.

عبدالناصر همتی، اولویت نخست بانک مرکزی در اوضاع کنونی را ایجاد ثبات اقتصادی اعلام کرد و افزود: ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی گفت: کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم ها هم وجود دارد لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان، شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند.

عبدالناصر همتی با اشاره به ظرفیت های خوب پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی تاکید کرد: در این قانون اختیارات خوبی به بانک مرکزی واگذار شده است که می توان از آن برای بهبود اوضاع استفاده کرد.

در ادامه این جلسه اعضای هیئت عالی و هیئت عامل بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی محمدرضا فرزین در دوره مسئولیت در بانک مرکزی، برای آقای همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی درقبال پذیرش این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق کردند.