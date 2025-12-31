نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تسلیت جان باختن پنج نفر در سیل اخیر خوزستان، از برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه سیل اخیر در ایذه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی اظهار کرد: با توجه به احتمال ادامه بارش‌ها تا پایان دی‌ماه، نخستین موضوع مورد تأکید در جلسات مدیریت بحران، پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده است.

وی با تسلیت به مردم حوزه منگشت به دلیل جان‌باختن پنج نفر در سیل اخیر افزود: بنا شد دستگاه‌های مسئول تمام توان خود را برای پیش‌بینی و پیش‌نگاری حوادث به‌کار بگیرند و فرمانداران نیز با حساسیت بیشتری نسبت به هشدار‌های هواشناسی اقدام کنند تا از بروز خسارات و تلفات جدید جلوگیری شود.

نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دفع کامل سیلاب در همه شرایط امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: به دلیل برخی مداخلات انجام‌شده در اکوسیستم منطقه، حتی با اطلاع قبلی از بارش‌ها نیز در برخی موارد امکان مهار صددرصدی سیل وجود ندارد، اما می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی میزان خسارات را به حداقل رساند.

ابراهیم‌پور از پیگیری راهکار‌های اساسی خبر داد و گفت: در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد یک رینگ هدایت آب در اطراف شهرستان ایذه و انتقال آب‌های سطحی به تالاب‌های میانگران و بندون پیش‌بینی شده است که می‌تواند به صورت ریشه‌ای مشکل سیلاب را کاهش دهد.