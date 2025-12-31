به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر دورکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در روز‌های پنجشنبه، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز‌های پنجشنبه، تا اطلاع بعدی، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک‌ها ذاعلام می شود به همراه واحد‌های فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان در روز‌های پنجشنبه دایر هستند.

نحوه فعالیت بانک‌ها در این ایام در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده کنند.