احمد موسوی، رئیس پلیس فتای استان زنجان اظهار کرد: در دنیای دیجیتال امروز، خشونت سایبری به یکی از جدیدترین تهدیدها برای سلامت روان و امنیت اجتماعی نوجوانان تبدیل شده و مقابله با آن نیازمند آگاهی، آموزش و همراهی خانوادهها است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه در دنیای امروز که زندگی دیجیتال بخش جداییناپذیری از روزمرگی ما شده، مرز میان واقعیت و فضای مجازی بهشدت کمرنگ شده است، تصریح کرد: در چنین فضایی، خشونت سایبری به یکی از آسیبهای اجتماعی نگرانکننده، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه گاهی تنها چند واژه تحقیرآمیز، یک تصویر تمسخرآمیز یا شایعهپراکنی در شبکههای اجتماعی میتواند روح و اعتمادبهنفس یک نوجوان را بهشدت جریحهدار کند، افزود: خشونت سایبری به هرگونه رفتار آزاردهنده، تهدیدآمیز یا تحقیرآمیز گفته میشود که از طریق ابزارهای دیجیتال مانند تلفن همراه، پیامرسانها و شبکههای اجتماعی صورت میگیرد.
موسوی با تأکید بر اینکه کارشناسان حوزه روانشناسی و ارتباطات معتقدند این نوع خشونت در بسیاری از مواقع تأثیری عمیقتر از خشونت فیزیکی دارد، زیرا قربانی معمولاً در سکوت و انزوا رنج میبرد و به دلیل ترس از قضاوت یا بیاعتمادی، کمتر به اطرافیان خود مراجعه میکند، اضافه کرد: از مهمترین پیامدهای خشونت سایبری میتوان به افت تحصیلی، کاهش تمرکز، اضطراب، افسردگی، احساس شرم، انزواطلبی و ازبینرفتن عزتنفس اشاره کرد.
رئیس پلیس فتای استان زنجان ادامه داد: در برخی موارد نیز قربانیان ممکن است به ترک کامل فضای مجازی یا حتی رفتارهای خودآزارانه روی آورند.
وی با بیان اینکه کارشناسان تأکید میکنند که خانوادهها و مدارس نقش کلیدی در پیشگیری از این پدیده دارند، افزود: والدین باید با فرزندان خود رابطهای صمیمی و مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند تا در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، کودکان بتوانند موضوع را با آرامش مطرح کنند.
موسوی ادامه داد: آموزش رفتار مسئولانه در فضای مجازی، پرهیز از انتشار اطلاعات شخصی و تشویق به احترام متقابل، از جمله گامهای اساسی در مقابله با خشونت آنلاین است.
رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: باید به یاد داشت که مهربانی در فضای مجازی نهتنها نشانه فرهنگ و آگاهی است، بلکه سادهترین و مؤثرترین شکل قهرمانی در دنیای دیجیتال امروز محسوب میشود.