مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام، رشد تولید این مجتمع را در چند سال اخیر به‌طور متوسط حدود ۸ درصد دانست و گفت: صادرات این شرکت از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسید و در ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سپدار انصاری‌نیک با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از موتور‌های پیشران اقتصاد و توسعه کشور، اظهار کرد: در پنج دهه گذشته، تحولات بزرگی در صنعت نفت و متعاقب آن در صنعت پتروشیمی رخ داده است و شاهد رشد تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط، رشد تقاضا برای محصولات مختلف پتروشیمی بین ۲ تا ۵ درصد در نوسان بوده است.

وی افزود: در مراحل ابتدایی، صنعت پتروشیمی عمدتاً در جهان غرب رشد قابل توجهی داشت و بر اقتصاد و صنعت جهانی مسلط بود، اما به‌تدریج و به‌ویژه در دو دهه اخیر، به دلیل دسترسی به منابع خوراک و همچنین ملاحظات محیط‌زیستی، شاهد جابه‌جایی کانون توسعه این صنعت به سمت خاورمیانه و آسیا بوده‌ایم.

رشد سرمایه‌گذاری در غرب آسیا

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه این تحولات، به‌طور طبیعی بازار‌های جهانی، الگو‌های سرمایه‌گذاری و تراز‌های خوراک را نیز دستخوش تغییر کرد، تصریح کرد: در منطقه غرب آسیا در دو دهه اخیر با نوعی انفجار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی مواجه بوده‌ایم؛ در ایران نیز طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است این ظرفیت به ۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد که رشدی واقعاً شگرف و قابل توجه محسوب می‌شود.

انصاری‌نیک ادامه داد: با این حال، به‌تدریج و با پیشرفت فناوری و تغییر ساختار اقتصاد جهانی، جایگاه صنعت پتروشیمی نیز دچار تحول شد؛ بخشی از این موضوع به کاهش یا محدودیت منابع خوراک در برخی مناطق جهان و بخشی دیگر به تشدید استاندارد‌های زیست‌محیطی بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه با عرضه ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده دو دهه گذشته، رقابت در بازار جهانی شدت گرفته است، بیان کرد: در چنین شرایطی، شرکت‌های متوسط و کوچک به‌تدریج از میدان رقابت خارج می‌شوند و بازار به سمت بنگاه‌های بزرگ سوق پیدا می‌کند؛ این روند، راهبرد جدیدی را برای آینده صنعت پتروشیمی جهان شکل می‌دهد، در دهه آینده، شرکت‌هایی که در بازار جهانی حضور فعال، تحقیقات بازار قوی، توان تجاری بالا و سرمایه‌گذاری هدفمند دارند، می‌توانند بقای خود را در آرایش جدید صنعت حفظ کنند.

افزایش هزینه‌ها در صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام با اشاره به اینکه ایران در دو دهه گذشته توانست در زمره بازیگران مؤثر صنعت پتروشیمی جهان قرار گیرد و به‌طور متوسط سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیون تن به ظرفیت تولید خود اضافه کند، گفت: با این حال، در حدود پنج تا ۱۰ سال اخیر، آهنگ رشد صنعت پتروشیمی کشور کندتر شده و محدودیت‌ها افزایش یافته و هزینه‌های حمل‌ونقل و بازاریابی برای شرکت‌های پتروشیمی ایران در مقایسه با رقبا، در برخی موارد دو تا سه برابر افزایش داده است.

انصاری‌نیک تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها را یکی دیگر از چالش‌های اساسی صنعت پتروشیمی کشور در دهه آینده دانست و گفت: نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکرد‌ها کاملاً احساس می‌شود و صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. امروز باید به‌طور جدی فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های پتروشیمی فراهم آید تا بتوانند از منابع کشور به شکل بهینه‌تری بهره‌برداری کنند و نقش تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری را ایفا کنند و از صنعت پتروشیمی حمایت مؤثر به عمل آید.

وی با بیان اینکه در فضای رقابتی حاکم بر تجارت بین‌الملل، اگر این حمایت‌ها به‌درستی انجام شود، صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند حتی قوی‌تر از گذشته در بازار‌های جهانی ایفای نقش کند و حضور فعال خود را حفظ کند، اظهار کرد: در این صورت، درآمد ارزی این موتور پیشران اقتصادی با حمایت هدفمند افزایش می‌یابد.

افزایش دریافت خوراک

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه پتروشیمی بندر امام دارای زنجیره‌های متنوع ارزش است که شامل زنجیره آروماتیک‌ها، الفین‌ها و پی‌وی‌سی می‌شود، ادامه داد: ظرفیت اسمی اولیه پتروشیمی بندر امام که از سال ۱۳۵۲ پایه‌گذاری شد، حدود ۵.۹ میلیون تن و نزدیک به ۶ میلیون تن است، با این حال، در حدود پنج تا شش سال اخیر، به دلیل کاهش خوراک به‌ویژه در بخش ان‌جی‌ال از میادین نفتی، این تولید به حدود ۳.۶ میلیون تن کاهش یافت.

انصاری‌نیک با تأکید بر اینکه از سال ۱۴۰۱، با سرمایه‌گذاری مستقیم پتروشیمی بندر امام در پالایشگاه هویزه خلیج فارس به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین سرمایه‌گذاری در احداث خط لوله دهلران، امکان دریافت خوراک پالایشگاه از ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ هم‌اکنون به روزانه حدود ۵ تا ۷ هزار بشکه رسیده است، ادامه داد: افزون بر این، در ان‌جی‌ال‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، همکاری‌های مشترکی با شرکت‌های بهره‌بردار انجام شد و در نتیجه این اقدام‌ها متوسط دریافت خوراک ان‌جی‌ال از حدود ۴۰ هزار بشکه در روز به حدود ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه این افزایش خوراک سبب شد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، به‌طور متوسط سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن به تولید پتروشیمی بندر امام افزوده شود، گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه نخست تولید در میان صنایع کشور را به دست آورد و امیدواریم این جایگاه در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار و تثبیت شود.

دارایی در جریان برای توسعه؛ ۵۰۰ میلیون دلار

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه طرح‌های متعددی در پتروشیمی بندر امام در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به پروژه بندر امام نوین، پروژه کلرالکالی، پروژه اتان ریکاوری برای افزایش استحصال اتان، توسعه مخازن ذخیره‌سازی و اجرای خطوط لوله اشاره کرد، افزود: بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۵۰۰ میلیون دلار دارایی در بخش توسعه در جریان است.

انصاری‌نیک با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۳۷۰ پروژه فعال در مجموعه در جریان است، افزود: همچنین در بخش نوسازی و بهسازی واحدها، حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده که شامل بهبود تأمین خوراک و ارتقای واحد‌های تولیدی است و سالانه حدود ۲ تا ۴ همت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه رشد تولید پتروشیمی بندر امام در چند سال اخیر به‌طور متوسط حدود ۸ درصد بوده که تأثیر مستقیم بر افزایش صادرات این شرکت داشته است، گفت: صادرات این شرکت از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسید و در ۹ ماهه امسال نیز بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری ثبت شده است.