صادق آلبوصبیح در پایان قرارداد قرضیاش با خیبر خرمآباد، به باشگاه نساجی مازندران بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صادق آلبوصبیح که فصل گذشته در شمسآذر قزوین توپ میزد، پس از پایان قراردادش در پایان فصل به نساجی پیوست، اما با نظر مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، نیمفصل نخست را بهصورت قرضی در این تیم سپری کرد.
آلبوصبیح در دور رفت لیگ بیستوپنجم یکی از مهرههای ثابت خیبر بود و در چهارده مسابقه به میدان رفت تا نقش قابل توجهی در ترکیب این تیم داشته باشد، اما با پایان نیمفصل نخست و اتمام قرارداد قرضی او، حضورش در خیبر به پایان رسید و به این ترتیب این بازیکن راهی نساجی شد تا نیمفصل دوم فصل جاری را در لیگ یک دنبال کند.