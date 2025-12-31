مراسم رونمایی از کتاب «جهنم منهای من» اثر حمیدرضا سهیلی، روایتی داستانی از سیاست، مذهب و شفا، با حضور جمعی از علاقه‌مندان به ادبیات و نویسندگان مشهدی در انتشارات به‌نشر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم، حمیدرضا سهیلی، نویسنده این کتاب، به شرح روند نوشتن اثر و تفکرات پشت آن پرداخت و به پیوند مسائل سیاسی و مذهبی در داستان خود اشاره کرد.

وی با بیان اینکه "شیرین" و "محمود" شخصیت‌های اصلی کتاب، تنها نقطه نظر‌های متفاوتی از یک داستان بزرگ هستند، گفت: این دو شخصیت در ابتدا با پیچیدگی‌های درونی و خارجی خود روبه‌رو هستند که به تدریج به یک شکاف عاطفی و سیاسی میانشان می‌انجامد.

سهیلی افزود: وقتی این داستان شروع شد، ما شخصیت‌های زیادی داشتیم که در مسیر مشترک با هم بودند، اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم که قصه را محدود کنم به شیرین و محمود، تا عمق احساسات و افکارشان بهتر بیان شود. این تغییر باعث شد که برای خواننده جذاب‌تر باشد؛ چرا که این قصه تنها از زاویه دید این دو نفر روایت می‌شود.

نویسنده کتاب"جهنم منهای من" با اشاره به سازمان منافقین و تاثیری که این گروه بر تاریخ ایران و انقلاب اسلامی گذاشته‌اند، گفت: من همیشه معتقد بوده‌ام که سازمان مجاهدین خلق یکی از بدترین ضربات را به جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلابی نسل ما وارد کرد. اگر این سازمان و افرادی که در آن عضو بودند نبودند، بسیاری از مشکلات کنونی ما شاید اصلاً به وجود نمی‌آمد. این سازمان با اقداماتی مانند حملات مسلحانه و ترور، نه تنها دوستان نزدیک ما را از بین برد، بلکه نسل‌های جوان را به اشتباه و فریب کشاند.

وی افزود: یادم هست یکی از دوستان نزدیک‌مان که پیش از انقلاب بسیار مذهبی بود، به سازمان منافقین پیوست و هیچ خبری از او نداشتیم. دردناک‌ترین بخش این سازمان فریب دادن جوانان مذهبی بود.

سهیلی تأکید کرد: در روایت‌هایی این کتاب سعی کردم، شخصیت‌های منفی نیز به شکلی خاکستری و انسانی نشان داده می‌شوند. به نحوی حتی اگر کسی به اشتباه به سازمان منافقین پیوسته باشد، هنوز می‌تواند در دل خود جرقه‌های تغییر و بازگشت به اصول خود را داشته باشد. به همین دلیل سعی کرده‌ام در داستان "جهنم منهای من" نشان دهم که افراد می‌توانند از اشتباهات خود درس بگیرند و به مسیر درست بازگردند. من هیچ‌کس را به طور مطلق سیاه یا سفید نمی‌بینم؛ همه انسان‌ها در درون خود پتانسیل تغییر دارند.

وی با اشاره به اینکه در داستان به شکلی پیچیده مسائل سیاسی، مذهبی و عاطفی در هم آمیخته است، اظهار کرد: این ایده که چگونه می‌توان مسائل سیاسی مانند انقلاب، سازمان منافقین و تغییرات اجتماعی را با باور‌های مذهبی و عشق به امام رضا (ع) پیوند زد، برای من چالشی بود که در این کتاب به آن پرداختم. در واقع، داستان من روایت یک جهاد روحی است که شخصیت‌ها از دل خود به سمت حقیقت حرکت می‌کنند.

سهیلی در بخشی دیگر از سخنانش به نقش شفا در داستان‌های خود اشاره کرد و گفت: در کتاب‌های قبلی‌ام، مانند شفایافتگان، من تلاش کردم که شفا را نه به صورت یک معجزه یا پدیده ماورایی، بلکه به عنوان یک روند تدریجی و معنوی نشان دهم. در این کتاب، همانطور که در مورد شخصیت‌های شیرین و محمود اشاره کردم، شفا تنها یک اتفاق فیزیکی نیست، بلکه به نوعی پیوند میان ایمان، تلاش فردی و عنایت الهی است. در حقیقت، شخصیت‌های من از دل اعتقاد و تلاش‌های خود به سوی شفا حرکت می‌کنند و این حرکت در مسیر معنوی و جسمی به تدریج اتفاق می‌افتد. شفا در این داستان نه تنها به جسم، بلکه به روح هم مربوط است.

نویسنده کتاب"جهنم منهای من" با اشاره به کتاب "شفایافتگان" افزود: در این اثر من سعی کرده‌ام مسئله شفا را به شکلی منطقی و باورپذیر روایت کنم. من معتقد هستم که نمی‌توانم اتفاقات ماوراءالطبیعی را به شکل اغراق‌آمیز و غیرمنطقی نشان دهم. داستان‌هایی که در کتاب‌های شفایافتگان آورده‌ام، معمولاً با اسناد پزشکی و مستندات واقعی همراه هستند.

در ادامه مراسم، مهدی سیم‌ریز، مدیر تولید انتشارات به‌نشر، درباره آثار حمیدرضا سهیلی و به خصوص کتاب "شفایافتگان"صحبت کرد و گفت: آقای سهیلی در داستان‌نویسی خود همیشه توانسته است بین موضوعات همچون شفا و موضوعات مذهبی و پزشکی به شکلی باورپذیر و هنرمندانه پیوند برقرار کند.

وی افزود : در کتاب"شفایافتگان"، ما شاهد این هستیم که هیچ‌گونه اغراقی در پرداخت موضوعات مذهبی وجود ندارد. اتفاقات به شکلی پیش می‌روند که هم برای مخاطب امروزی قابل پذیرش است و هم حقیقتی معنوی را به نمایش می‌گذارد. مثلا در یکی از این داستان‌ها، فردی که به شدت بیمار است، پس از زیارت امام رضا (ع) بهبود می‌یابد، اما این بهبود نه به صورت معجزه‌آسا، بلکه به دلیل همراهی ایمان، درمان پزشکی و همچنین تغییر در نگاه فرد به زندگی است.

سیم‌ریز گفت: این ویژگی آثار ایشان باعث می‌شود که مخاطب نه تنها درگیر داستان شود، بلکه ایمان و علاقه‌اش به مفاهیم مذهبی دوچندان شود.

وی افزود: یک ویژگی دیگر که در آثار آقای سهیلی دیده می‌شود، این است که هیچ‌کدام از شخصیت‌ها و رویداد‌ها در دام کلیشه‌ها نمی‌افتند. در بسیاری از آثار ایشان، شما با تصاویری مواجه می‌شوید که به شدت از تفکرات سنتی دور هستند و در عین حال، مفاهیم معنوی و دینی را به شکلی نوین و جذاب بیان می‌کنند.

این مراسم با استقبال خوب مخاطبان و اهالی قلم در فروشگاه مرکزی کتاب و محصولات فرهنگی انتشارات به‌نشر ادامه یافت و در پایان به رسم یادبود پوستر رونمایی اثر توسط نویسنده و جمعی از حاضران انجام شد.