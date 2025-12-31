مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از رفع تصرف بیش از ۶۹۰۰ مترمربع اراضی تحت مدیریت این اداره‌کل در نه ماهه سالجاری خبر داد و بر تداوم برخورد قاطع با متجاوزان به عرصه‌های محیط زیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های دریافتی از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان تهران، در نه ماهه سالجاری مجموعا شش هزار و ۹۳۱ مترمربع از اراضی تحت حفاظت محیط زیست در سطح استان رفع تصرف شده است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست افزود: این اقدامات در راستای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی، مقابله با تخلفات، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و صیانت از حقوق بیت المال انجام شده و با جدیت در دستور کار ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ها قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر لزوم هم افزایی دستگاه‌ها تصریح کرد: حفاظت مؤثر از اراضی محیط زیستی مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و مشارکت آگاهانه مردم است و این اداره کل با رصد مستمر و برخورد قانونی با متخلفان، اجازه هیچ گونه تعرض به عرصه‌های طبیعی و محیط زیستی را نخواهد داد.

عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: روند پایش، شناسایی و برخورد با تصرفات غیرمجاز در اراضی تحت مدیریت محیط زیست به صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.