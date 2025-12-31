سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از آمادگی برای ارائه حمایت‌های حقوقی و قضایی به گردشگران داخلی و خارجی خبر داد و بر ضرورت ایجاد احساس امنیت و آرامش گردشگران تأکید کرد.

داریوش اسدی با بیان اینکه امروزه اهمیت توسعه گردشگری داخلی و خارجی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، گفت: توسعه گردشگری علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، از منظر سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز دارای اهمیت فراوانی است و می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های کشور و تقویت تعاملات فرهنگی ایفا کند.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: استان فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های گردشگرپذیر کشور، برخوردار از گنجینه‌های عظیم، بی‌بدیل و ارزشمند تاریخی، فرهنگی و مذهبی است و سالانه میزبان تعداد قابل‌توجهی از گردشگران داخلی و خارجی است. ازاین‌رو، ضروری است گردشگران با آرامش خاطر در اماکن فرهنگی، تاریخی و مذهبی حضور یابند و اطمینان داشته باشند که در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه، از حمایت‌های حقوقی و قضایی لازم برخوردار خواهند شد.

اسدی گفت : با توجه به اینکه این اداره‌کل متولی اصلی حوزه گردشگری است، حمایت ویژه از صنعت روبه‌رشد گردشگری و توریسم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در همین راستا، اداره حقوقی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس آمادگی دارد از تمامی گردشگران داخلی و خارجی که از مبادی قانونی، از طریق تور‌های رسمی یا به‌صورت شخصی از اماکن تحت مدیریت این اداره‌کل بازدید می‌کنند، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورد.

وی افزود : همچنین گردشگرانی که در قالب‌های مختلف از جمله گردشگری سلامت و درمان و سایر اشکال گردشگری در استان فارس حضور دارند، در صورت بروز هرگونه اتفاق یا مسئله‌ای که نیازمند مشاوره، پیگیری و حمایت حقوقی و قضایی باشد، می‌توانند از خدمات و حمایت‌های اداره حقوقی این اداره‌کل تا حصول نتیجه بهره‌مند شوند.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت : اداره حقوقی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و با همراهی و تعامل سازنده دستگاه قضایی استان، آمادگی کامل دارد گردشگران داخلی و خارجی را تحت حمایت قانونی قرار دهد و گردشگران می‌توانند برای رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی یا هر موضوع مرتبط با حقوق خود، به اداره حقوقی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس مراجعه کنند.