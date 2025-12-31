پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: هوشمندسازی بنادر مستلزم ایجاد زیر ساخت یکپارچه داده، باز طراحی فرایندها و اتصال موثر میان اجزای مختلف زنجیره لجستیک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمینار هوشمندسازی بنادر طی دو روز و با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه بندری، در بندر امام خمینی باهدف ارتقای سطح دانش تخصصی در حوزه فناوریهای نوین و بررسی نقش آنها در بهبود فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی و تصمیم سازی در بنادر کشور برگزار شد.
در این سمینار آموزشی مفاهیم پایه و کاربردی مرتبط با فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، اینترنت اشیاء، بلاک چین، قرار دادهای هوشمند و دوقلوهای دیجیتال تشریح و کاربردهای بالقوه هریک از این فناوریها در محیطهای بندری و لجستیک دریایی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد نظری، معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با اشاره به اهمیت نگاه جامع به هوشمند سازی بنادر گفت: هوشمند سازی صرفا به معنای استقرار چند سامانه فناورانه نیست، بلکه مستلزم ایجاد زیر ساخت یکپارچه داده، باز طراحی فرایندها و اتصال موثر میان اجزای مختلف زنجیره لجستیک است.
وی افزود: در چرخه حمل و نقل دریایی و فرایندهای چند وجهی تخلیه و بارگیری، لازم است تبادل اطلاعات به صورت هوشمند و خودکار میان بنادر، گمرکات، شبکه ریلی و سامانههای راهداری و حمل و نقل جادهای انجام شود؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند ایجاد پلتفرمهای هماهنگ و پرهیز از سامانههای جزیرهای است.
نظری همچنین با تاکید بر نقش فناوریهای نوین در افزایش بهره وری و ارتقای ایمنی عملیات بندری تصریح کرد؛ استفاده از راهکارهایی نظیر پایش هوشمند، اتوماسیون فرایندها، مدیریت ترافیک، نگهداشت پیش بینانه تجهیزات و تحلیل داده محور، میتواند منجر به کاهش ریسکهای عملیاتی و بهبود کیفیت تصمیم سازی مدیریتی شود.
در ادامه این سمینار، نمونههایی از بنادر هوشمند پیشرو در سطح جهان معرفی و فناوریها و شبوههای مورد استفاده در آنها تشریح شد تا زمینه بهره گیری از این تجربیات با در نظر گرفتن شرایط بومی بنادر کشور فراهم شود.
در پایان، پیشنهادهایی جهت بروز رسانی و ارتقای سیستمهای موجود در بندر امام خمینی (ره) ارائه شد که از جمله آنها میتوان به استقرار سامانههای پلاکخوان هوشمند با قابلیت ثبت تخلفات سرعت و ورود غیر مجاز، و متعاقبا به ایجاد ارتباط یکپارچه با سامانههای گمرکی، استفاده از سامانههای توزین در حال حرکت و همچنین توسعه راهکارهای مرتبط با HSE با هدف ارتقای ایمنی، کاهش ریسکهای عملیاتی و پیشگیری از حوادث اشاره کرد.