نشست وزیر نفت با مدیران ارشد صنعت پتروشیمی سراسر کشور به بررسی چالشهای تولید، تأمین خوراک و مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست وزیر نفت با حضور مدیران ارشد صنعت پتروشیمی سراسر کشور برگزار شد و مهمترین چالشها و راهکارهای پیشروی این صنعت بررسی شد.
در این نشست، اهداف برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از حدود ۹۰ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن در سال مطرح شد و بر ضرورت تحقق سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این بخش تأکید شد. بر اساس مباحث مطرحشده، برای دستیابی به این هدف، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است که تاکنون بخشی از آن انجام شده و بخش دیگری باقی مانده است.
همچنین در این نشست اعلام شد که ادامه محدودیتهای گاز و برق میتواند بخشی از ظرفیت هدفگذاریشده صنعت پتروشیمی را حتی در صورت اجرای طرحها، بلااستفاده نگه دارد و از این رو، تأمین پایدار خوراک بهعنوان یکی از الزامات اصلی توسعه این صنعت مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، مدیران صنعت پتروشیمی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری خوراک تأکید کردند و خواستار آن شدند که حمایتهای قیمتی بهصورت متوازن در اختیار کل زنجیره صنعت پتروشیمی قرار گیرد و محدود به یک بخش خاص نباشد.
محسن پاکنژاد وزیر نفت در این نشست پس از شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای مدیران صنعت پتروشیمی، بر پیگیری راهکارهای عملی برای رفع چالشهای مطرحشده تأکید کرد.