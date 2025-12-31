به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور،در نشستی با محسن برمهانی معاون سیما و مدیران شبکه‌های تلویزیون:تا امروز،۶۶ حزب و۱۳ جبهه سیاسی به‌صورت رسمی شرایط قانونی برای ارائه فهرست انتخاباتی را دارند،البته این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد،چرا که به همه فعالان سیاسی وکسانی که قصدتشکیل جبهه سیاسی جدید دارند اعلام کرده‌ایم پرونده‌های خودرا تکمیل ومجامعشان را تشکیل دهند تا بتوانیم تعداد بیشتری از احزاب را در انتخابات مشارکت دهیم.

برمهانی گفت ما در رسانه باید از ظرفیت‌های مختلف ساختاری استفاده وتبیین کنیم که تأثیر رأی آن‌ها برآینده کشور چگونه خواهد بود.

خواجه نژاد رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشورگفت :آمادگی داریم در نشست‌های مشترک با تهیه‌کنندگان تلویزیون،برای تأمین محتوا و سوژه‌های مناسب پرداختن هنرمندانه وهدفمند به مقوله انتخابات به آنها کمک کنیم.

در این نشست چندنفر از مدیران سیما وشجاعان رئیس مرکز فناوری و هوشمندسازی وزارت کشور درباره تغییرات این دوره انتخابات نکات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.