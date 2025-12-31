با حکم اردشیر افضلی، مدیرعامل شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان، جواد محمدی بار دیگر سکان هدایت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر محمدی پیش از این مدیریت باشگاه را بر عهده داشت و دارای سابقه مدیریت اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و سال‌ها تجربه در تدریس و مدیریت ورزشی است.

در جلسه معارفه، علاوه برقدردانی از خدمات علیرضا احسانی، مدیرعامل قبلی و قهرمان دوومیدانی کشور، ایشان به ریاست هیأت مدیره باشگاه منصوب شد.

همچنین، عباس دارابی و حجت کرمی با پایان دوره دو ساله هیأت مدیره، مجدد به عضویت این هیأت منصوب شدند.

علیرضا احسانی در این نشست گزارشی از طرح‌های عمرانی از جمله ساخت خزانه چمن و پرداخت بخشی از دیون باشگاه ارائه کرد.