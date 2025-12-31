ارتقای ایمنی گذرگاههای عابر پیاده در طرح زمستانی
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز از تصویب مجموعهای از مصوبات مهم ترافیکی با محوریت ارتقای ایمنی معابر و کاهش تصادفات در فصل زمستان در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سید امیر فتاحیان با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی ترافیکی اظهار کرد: در این جلسه، اجرای طرح زمستانی سال ۱۴۰۴، ارتقای ایمنی گذرگاههای عابر پیاده، بهسازی و ترمیم پلهای عابر پیاده در نقاط حادثهخیز و همچنین رفع نقاط پرتصادف و همچنین هماهنگی جهت جلوگیری از انسداد معابر در اثر نزولات آسمانی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: براساس مصوبات جلسه، شهرداریهای تابعه مکلف شدند با هماهنگی پلیس راهور نسبت به دپو شن و نمک در محل گذرها و روگذرهای معابر درونشهری و خیابانها و اتوبانهای درون شهری مستعد انسداد در زمان بارش نزولات آسمانی و اجرای کامل طرح زمستانی اقدام کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز با تأکید بر اهمیت ایمنی عابران پیاده تصریح کرد: مقرر شد با هدف کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، شهرداریها نسبت به ایمنسازی گذرگاههای عابر پیاده، نصب و تعمیر علائم و تجهیزات ایمنی از جمله نردهها، حفاظها و کاتالیست گذرگاهها و همچنین بهسازی پلهای عابر پیاده در نقاط اعلامی پلیس راهور اقدام کنند.
فتاحیان ادامه داد: همچنین شهرداریهای تابعه موظف شدند نسبت به رفع نقاط پرتصادف که توسط پلیس راهور شناسایی شده است، اقدام کرده و گزارش اقدامات انجامشده را در جلسات آتی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای هوشمندسازی معابر شهری و با استناد به بند (ن) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نصب دوربینهای پلاکخوان در معابر درونشهری در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد اقدامات انجامشده در این حوزه گزارش شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز در پایان با اشاره به نقش شوراهای ترافیک شهرستانها گفت: برگزاری منظم جلسات شورای ترافیک شهرستانها حداقل ماهی یکبار با حضور شخص فرماندار و ارسال مصوبات به دبیرخانه شورای ترافیک استان، از دیگر مصوبات این جلسه بود که با هدف افزایش هماهنگی و اثربخشی تصمیمات ترافیکی دنبال خواهد شد