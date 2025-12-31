پخش زنده
بیش از ۵ هزارو ۵۰۰ نفر در اعتکاف شهرستان زنجان نام نویسی کردهاند که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصدرشد یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دبیر ستاد اعتکاف شهرستان زنجان گفت: امسال بیش از ۵۵۰۰ نفر ثبتنام قطعی برای شرکت در مراسم اعتکاف داشتهاند که این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد.
مهدی ایرانخواه اظهار کرد: استقبال مردم شهرستان زنجان از مراسم اعتکاف امسال قابل توجه بوده و تاکنون بیش از ۵۵۰۰ نفر ثبتنام قطعی انجام دادهاند که این میزان نسبت به سال گذشته رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است.
وی افزود: مراسم اعتکاف امسال در حدود ۵۱ مسجد شهر زنجان برگزار میشود و این برنامهها با مشارکت و همکاری نهادهای مختلف اجرایی و فرهنگی در حال اجرا است.
او ادامه داد: از مجموع این مساجد، ۳۳ مسجد بهصورت ویژه به اعتکاف دانشآموزی در ردههای سنی مختلف اختصاص یافته است که با حضور گروهها و تشکلهای متنوع دانشآموزی برگزار میشود.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان زنجان با اشاره به پررنگ بودن حضور دانشآموزان و دانشجویان در اعتکاف امسال، بیان کرد: در بخش دانشجویی نیز یک مسجد برای برادران و یک مسجد برای خواهران در نظر گرفته شده است. مسجد دانشگاه زنجان میزبان دانشجویان برادر و مسجد دانشگاه علوم پزشکی زنجان میزبان دانشجویان خواهر خواهد بود.
ایرانخواه ادامه داد: در کنار برنامههای عبادی، برنامههای فرهنگی و محتوایی متنوعی نیز پیشبینی شده است؛ از جمله اجرای برنامههای تخصصی فرهنگی، سخنرانیها، مناجاتها و ساعات خلوت معنوی که با هدف افزایش اثرگذاری معنوی اعتکاف برای معتکفان طراحی شده است.
وی افزود: معاونت فرهنگی ستاد اعتکاف شهرستان زنجان نیز با تدوین یک بوم فرهنگی، تلاش کرده است برنامهها بهصورت هدفمند و متناسب با گروههای مختلف سنی اجرا شود و بازخورد برنامهها هم از طریق مصاحبههای حضوری و هم در جریان اجرای مراسم جمعآوری شود.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان زنجان با اشاره به محدودیت ظرفیت مساجد، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم، درخواست میشود، مسئولان شهری زمینه برگزاری اعتکاف در مساجد بیشتری را فراهم کنند، چرا که تعداد قابل توجهی از متقاضیان به دلیل کمبود ظرفیت موفق به ثبتنام نشدهاند.