سومین یادواره شهدای سرافراز انتظامی شهرستان‌های اندیکا و مسجدسلیمان با حضور گسترده مردم در سالن همایش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیداکبر موسوی، امام جمعه مسجدسلیمان روز چهارشنبه در سومین یادواره شهدای سرافراز انتظامی شهرستان‌های اندیکا و مسجدسلیمان در سالن همایش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بیان کرد: برخی شهیدان در میدان‌های عملیاتی به شهادت می‌رسند و با پایان جنگ باب شهادت برایشان بسته می‌شود ولی راه شهادت از ابتدا تاکنون و در آینده برای نیرو‌های انتظامی بسته نخواهد شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای انتظامی که برای حفظ امنیت جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند، افزود: قدردان خانواده شهدا بابت تربیت مجاهدان، قهرمانان سلحشور و باصلابت که برای دفاع از قرآن و اهل بیت (ع) جان خود را تقدیم کرده‌اند، هستیم.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: مردم و مسوولان به برگزاری چنین یادواری‌هایی نیاز دارند تا راه شهادت برای ملت ایران بسته نشود.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی هرگز شکست نخواهد خورد، افزود: کشورمان رتبه ۱۸ را در اقتصاد بین ۲۲۰ کشور جهان دارد؛ این آمار نشان می‌دهد ما در این حوزه حرف برای گفتن داریم البته قانع نیستیم ولی مشکل غیر قابل حلی در کشور نداریم.

امام جمعه مسجدسلیمان تاکید کرد: مردم باید صبوری کنند و از انقلاب، دولتمردان و مسوولان حمایت کنند.

وی بر ضرورت امیدافزایی در جامعه تاکید کرد و افزود: جوانان و نوجوانان نباید از آینده ناامید باشند.

حجت الاسلام موسوی رفع مشکلات را وظیفه مسوولان دانست و گفت: ملت ایران بر سر شهدا با هیچ دشمنی مذاکره، سازش و معامله نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ هشت ساله و ۱۲روزه متوجه شد حریف ایران در جنگ نظامی نخواهد شد، افزود: دشمن با اغتشاشات و اختلافات داخلی می‌تواند دوباره به کشورمان حمله کند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور گفت: مطالبه گری نباید ساختار شکنانه باشد؛ مسووبان نیز باید مسایل اقتصادی را حل کنند.

وی افزود: اکنون ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده است ولی دشمن نمی‌خواهد این را باور کند.