حسام مدحت معاون روابط عمومی حسینیه هنر گفت: انتشارات راه یار بسته پیشنهادی روایت پیشرفت‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی به زبان کودکانه و با تخفیف استثنایی به چاپ رسید.

حسام مدحت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بسته پیشنهادی کتاب کودکانه با موضوع دستاورد‌های انقلاب خبر داد و گفت: این بسته شامل پنج کتاب به همت خانه هم‌بازی و انتشارات راه یار به چاپ رسیده است که با تخفیف ویژه و ارسال رایگان در اختیار کودکان قرار گرفته است.

معاون روابط عمومی حسینیه هنر افزود: کودکان و نوجوانان می‌توانند کتاب‌های "عملیات احیا"، "به توان هایتک"، "آبی نفتی"، "آرزو‌های دست ساز" و "جولان جوانمرد" را با ۲۵% تخفیف دریافت کنید. علاقمندان می‌توانند با استفاده از تارنمای انتشارات راه یار به آدرس raheyarpub.ir سفارش خرید دهند.

انتشارات "راه یار"؛ وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از مهر سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و تاکنون آثاری در زمینه فرهنگ و رسانه، تاریخ شفاهی پیشرفت، تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی و هنری انقلاب، تاریخ شفاهی زنان، مساجد انقلاب، تاریخ شفاهی معلمان و مربیان و مدارس انقلاب، جهاد سازندگی منتشر کرده‌است.

پیش از این انتشارات راه‌یار با حضور در سی و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۵۰ عنوان کتاب را در معرض دید علاقمندان قرار داده بود.