اجرای طرح کُد بندگی؛ نقشه راه هوشمند در مساجد شاخص البرز
دفتر امور بانوان ستاد اقامه نماز استان البرز با هدف ارتقای محتوای آموزشی و تربیتی اعتکافهای دخترانه، در قالب اجرای طرح «کُد بندگی؛ نقشه راه هوشمند» از اعزام اساتید و مربیان تخصصی به مساجد میزبان این مراسم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، اکبری گفت: به منظور حمایت محتوایی از اعتکافهای دخترانه و پاسخگویی به نیازها و پرسشهای نسل نوجوان و جوان، تیمهای تخصصی خود را در قالب طرح «کُد بندگی؛ نقشه راه هوشمند» به مساجد برگزارکننده این آیین معنوی اعزام می شود.
اکبری با اشاره به محورهای این طرح اظهار کرد: تیمهای اعزامی در بخشهای مختلفی از جمله «احکام» با محوریت آشنایی با دفترچه راهنمای احکام اعتکاف، «عقاید» با رویکرد بررسی موضوعاتی همچون «دین؛ محدودیت یا مدیریت قدرت» و همچنین برگزاری نشستهایی با محور «چالشهای دینداری در دنیای پُرنویز امروز» فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: اجرای ایستگاههای تعاملی با عنوان «ایستگاههای شارژ» نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این طرح است که شامل بخشهایی نظیر «آنتیویروس شبهه» با هدف پاسخ به پرسشهای مکرر نوجوانان درباره حجاب و نماز با بهرهگیری از منطق فیزیک و روانشناسی، «مدیریت دوپامین» با تمرکز بر کشف لذت عبادت در دنیای لایک و بازیهای دیجیتال و همچنین «زیبایی هوشمند» با پرداختن به چالشهای مرتبط با آرایش، طهارت و آراستگی اصیل اسلامی میشود.
مسئول دفتر امور بانوان ستاد اقامه نماز استان البرز تصریح کرد: این برنامهها با طراحی فعالیتهای گروهی و تعاملی، با هدف افزایش مشارکت، گفتوگو و اثرگذاری عمیقتر در حلقههای معرفتی دختران و بانوان معتکف اجرا میشود.