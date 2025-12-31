پخش زنده
امروز: -
کارگاه تخصصی پاسخگویی به شبهات در فضای مجازی با حضور مدیران، فعالان فرهنگی، نوجوانان و نسل جوان در رامسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین قاسمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر گفت: این کارگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری شهرداری کتالم و ساداتشهر در دو نوبت صبح و عصر و با رویکرد آموزشی و آگاهیبخش برگزار میشود.
وی افزود: در نوبت صبح، مباحث مرتبط با سواد رسانهای با حضور مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، معاونان پرورشی آموزش و پرورش و جمعی از فعالان اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش مدیران در مواجهه آگاهانه و مسئولانه با فضای مجازی تأکید شد.
قاسمی ادامه داد: نوبت عصر این کارگاه با حضور جوانان، فعالان فرهنگی، نوجوانان و نسل Z برگزار شد و موضوعاتی مانند نحوه مواجهه صحیح با شبهات، تشخیص محتوای معتبر از شایعه و اهمیت گفتوگو و تفکر انتقادی در فضای مجازی مطرح گردید.
وی گفت: فضای مجازی صرفاً یک تهدید نیست و در صورت ارتقای سواد رسانهای و تقویت مهارت تحلیل محتوا، میتواند به بستری مؤثر برای آگاهبخشی، تبیین صحیح مسائل و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر افزود: این اداره با رویکرد آموزشی، اقناعی و گفتوگومحور، تداوم برگزاری چنین برنامههایی را در دستور کار دارد و از ظرفیت نهادهای محلی، فعالان فرهنگی و به ویژه جوانان در این مسیر بهره خواهد گرفت.