به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شهر بهمن در این مراسم در مصلی نمازجمعه شهر بهمن گفت: جشن تکلیف، تولدی نو و سرآغازی برای حرکت در مسیر تعالی و معنویت است که دانش آموزان با ورود به سن تکلیف بهار زندگی را با فرضیه نماز، دعا و قرائت قرآن پیوند می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی نیا با بیان اینکه با ورود دانش آموزان به سن تکلیف، احکام روح‌بخش دین مبین اسلام برای این قشر نقش مهمی ایفا می‌کند، افزود: دانش آموزان دختر باید با الگو قرار دادن حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در زندگی خود راه و سیره ایشان را در پیش گیرند تا بتوانند در دنیا و آخرت به کمال معنوی و شایسته دست پیدا کنند.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت نماز و با توصیه به رعایت حجاب و عفاف توسط دختران بیان کرد: خواندن نماز به موقع به انسان انرژی و نورانیت می‌دهد و این فریضه الهی به عنوان یک هدیه ارزشمند از سوی خدا است که باید نسبت به برپایی آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

امام جمعه شهربهمن در ادامه جشن تکلیف را سرآغاز فصل عبادت و بندگی و ارتباط انسان با خداوند دانست و گفت: وظیفه خانواده‌ها و مربیان این است که دانش‌آموزان امروز را به گونه‌ای تربیت کنند که بتوانند انسان‌های وارسته و مفیدی برای آینده جامعه شده و آینده‌سازان معنوی کشور باشند.