به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان اداره مستندات معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام به تهیه و تدوین محتوای آموزش ویژه این دهه نموده است.

