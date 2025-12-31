بر اساس نتایج دوازدهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۵۷ خدمت صددرصد الکترونیکی، در جمع ۵۹ دستگاه پرخدمت کشور رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در بین ۱۶۷ دستگاه پرمخاطب مشمول ارزیابی، بر اساس شاخص‌های الکترونیکی شدن خدمات، کاربرمحوری، شفافیت، یکپارچگی و هوشمندی و شاخص دولت مشارکتی، رتبه چهارم را به دست آورد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارزیابی دوره دوازدهم دولت الکترونیک، در میان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه اول را کسب کرد.