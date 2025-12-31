تا کنون ۱۰۰ میلیارد از ۲۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و راه اندازی مشاغل خانگی به بانک‌ها معرفی شده و پرداخت باقی اعتبار در انتظار ارائه طرح از سوی متقاضیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: پارسال مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش ۱۴۹ میلیارد تومان بود، اما امسال سهم استان مرکزی از محل تبصره‌های ۱ و ۲ جز ۷ بیش از ۲۶۵ میلیارد تومان است و به صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

مختار احمدی با اشاره به ظرفیت بالای استان در توسعه کسب‌وکار‌های خانگی افزود: در بیش از ۵۰۰ رسته مختلف امکان فعالیت وجود دارد و چهار دستگاه شامل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی مسئولیت صدور مجوز‌ها را برعهده دارند.

احمدی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی مشاغل خانگی نسبت به ثبت‌نام و دریافت مجوز‌های لازم اقدام کنند و امیدواریم با حمایت‌های جدید، روند ایجاد اشتغال پایدار در استان شتاب بیشتری بگیرد.