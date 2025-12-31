شبکه خاوران بیش از ۲ هزار دقیقه برنامه به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی تولید و پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل صدا و سیمای استان در نشست اندیشه ورزی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی با اشاره به اینکه راه حاج قاسم امروز به یک مکتب در جهان تبدیل شده است گفت: امسال صدا و سیمای خراسان جنوبی همچون گذشته با تمام ظرفیت برای بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در میدان است.

آینه دار با اشاره به اعزام تیم‌های فنی و تولیدی مرکز خراسان جنوبی به کرمان برای پوشش مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: امسال در این ایام بیش از ۲ هزار دقیقه برنامه از شبکه خاوران پخش می شود.

سرهنگ فلاحی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی در نقاط مختلف استان گفت: باید در برنامه‌های مختلف نقش و جایگاه سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت به خوبی به مردم معرفی شود.

اجرای برنامه‌های متنوع در مدارس، گرامیداشت یاد و نام سردار سلیمانی در مراسم معنوی اعتکاف با حضور مبلغان، آئین ملی شکوه ایمان و تجلیل از پدران شهدا و برگزاری کارگاه ادبی و مسابقه کتابخوانی از دیگر موضوع های مطرح شده در این جلسه بود.



