با برگزاری قرعهکشی لیگ دسته دوی فوتبال بانوان رقبای تیم تراکتور در این رقابتها مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قرعهکشی لیگ دسته دوم فوتبال بانوان کشور امروز چهارشنبه دهم دیماه، در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد و بر اساس این قرعهکشی، تیم فوتبال زنان تراکتور در گروه چهارم این رقابتها با تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز، ستارگان دنیز ارس تهران و پدیده سیرجان همگروه شد.
این مسابقات در ۶ گروه برگزار میشود که طبق برنامهریزی انجامشده، تیم فجر شهید سپاسی شیراز میزبان گروه چهارم خواهد بود و تیم بانوان تراکتور در دیدار نخست خود به مصاف ستارگان دنیز ارس تهران میرود.
مرحله اول مسابقات با ورود تیمها به اردو در ۲۶ دیماه آغاز و دیدارها در روزهای ۲۷ و ۲۹ دیماه و اول بهمنماه برگزار خواهد شد.