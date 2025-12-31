به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قرعه‌کشی لیگ دسته دوم فوتبال بانوان کشور امروز چهارشنبه دهم دی‌ماه، در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد و بر اساس این قرعه‌کشی، تیم فوتبال زنان تراکتور در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز، ستارگان دنیز ارس تهران و پدیده سیرجان هم‌گروه شد.

این مسابقات در ۶ گروه برگزار می‌شود که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم فجر شهید سپاسی شیراز میزبان گروه چهارم خواهد بود و تیم بانوان تراکتور در دیدار نخست خود به مصاف ستارگان دنیز ارس تهران می‌رود.

مرحله اول مسابقات با ورود تیم‌ها به اردو در ۲۶ دی‌ماه آغاز و دیدار‌ها در روز‌های ۲۷ و ۲۹ دی‌ماه و اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.