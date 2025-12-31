رئيس پليس راهور استان در تشریح این خبر گفت: همزمان با آغاز هفته مقاومت و ششمين سالگرد شهادت "سردار شهيد حاج قاسم سليماني"، طرح امنيت ترافيکي اين مناسبت ارزنده از امروز در مرکز استان با مشارکت تيم هايي از پليس راهور استان هاي همجوار آغاز شد.

سرهنگ "رضايي" افزود: در اين طرح، صد در صد نيروهاي پليس راهور استان کرمان با مشارکت همکاران خدوم پليس راهور استان هاي "سيستان و بلوچستان"، "فارس"، "خراسان جنوبي"، "هرمزگان"، "اصفهان" و "تهران"، به صورت تمام وقت در خدمت نظم و امنيت ترافيکي عموم شهروندان و زوار مرقد مطهر سردار دل ها خواهند بود.

رئيس پليس راهور استان با تاکيد بر رعايت احتياط و سرعت مطمئنه در ترددهاي درون و برون شهري گفت: در اين رابطه از همشهريان و هم استاني هاي عزيز مي خواهيم تا حد امکان از وسايل نقليه شخصي استفاده نکنند تا فضاي شهري و پارکينگ هاي متعددي که در محدوده گلزار شهدا در نظر گرفته شده است در اختيار مسافران قرار گيرد و از راهبندان و بي نظمي ترافيکي جلوگيري