همزمان با نزدیک شدن به ایام فرخنده میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بنیاد بین‌المللی غدیر از تدارک و اجرای برنامه‌های جامع گرامیداشت در بیش از ده کشور جهان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان ایام فرخنده میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بنیاد بین‌المللی غدیر از تدارک و اجرای برنامه‌های جامع گرامیداشت در بیش از ده کشور جهان خبر داد.

عبدالرضا راشد دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد غدیر در جلسه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این گرامیداشت‌ها، هدف اصلی را «تبیین و ترویج معارف اهل بیت (ع) و آموزه‌های حضرت علی (ع)» عنوان کرد.

وی افزود: که این جشن‌ها در کشورهایی نظیر عراق، هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، تایلند، کشورهای آفریقایی و همچنین برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند، ایتالیا، اتریش و سوئد برگزار خواهد شد.

معرفی نهج‌البلاغه به عنوان معیار زندگی

دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد غدیر با تأکید بر همزمانی این ایام با یادبود سردار سلیمانی، اظهار داشت که شعار امسال با هدف معرفی امیرالمؤمنین (ع) به عنوان معیار زندگی و الگوی حکمرانی، برگرفته از تأکیدات مقام معظم رهبری در باب ترویج نهج‌البلاغه، انتخاب شده است.

گستره همکاری‌ها و فعالیت‌های متنوع

راشد به مشارکت گسترده دستگاه‌های فرهنگی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در این راستا، نهادهایی چون وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و جامعه المصطفی (ص) العالمیه با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش، در این برنامه‌ریزی نقش محوری دارند.

برنامه‌های پیش‌بینی شده شامل برگزاری همایش و جشن، اجرای پویش سراسری «بوسه بر دستان پدر»، مسابقات کتابخوانی، ترجمه و چاپ مقالات و منشورات و همچنین برگزاری جشنواره‌های تخصصی است. دبیر کمیته بین‌الملل خاطرنشان ساخت که برخی از این فعالیت‌ها، مانند مسابقات، تا ماه‌های شعبان و رمضان نیز تداوم خواهد یافت.