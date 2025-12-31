به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم روزنامه‌های چین

شینهوا:

چین به دنبال رشد با کیفیت بیشتر و ثبات در سال ۲۰۲۶

احیای روستایی مبتنی بر فناوری در سراسر چین ادامه می‌یابد

ترامپ در دیدار با نتانیاهو در فلوریدا بار دیگر ایران و حماس را تهدید کرد

وزیر خارجه لبنان خواستار "صفحه جدید" در روابط با ایران شد

ایران نیروی دریایی سلطنتی کانادا را "سازمان تروریستی"نامید

گلوبال تایمز

سخنگوی رزمایش چین: با گشودن آتش واقعی در آب‌های شمال جزیره تایوان به نتایج پیش فرض دست یافتیم

پکن، میزبان نمایشگاه پیشرفت تولید چین

رئیس جمهور کره جنوبی، به چین سفر کرد

سی جی تی ان

گوترش در پیام سال نو خود از رهبران جهان خواست «مردم و کره زمین را انتخاب کنند»

واکنش وزارت خارجه چین به اظهارات مقامات آمریکایی در مورد رزمایش‌های چین

اعلام «عملیات نظامی» از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن

ترامپ در دیدار با نتانیاهو، تهدید به اقدام فوری علیه بازسازی برنامه هسته‌ای ایران کرد

اعلام وضعیت اضطراری ۹۰ روزه در یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: اسرائیل با بهانه‌های مختلف در پی ایجاد تنش‌های منطقه‌ای است

چاینا دیلی

وزارت خارجه چین: رزمایش اخیر هشداری به جدایی طلبان است

طولانی‌ترین تونل بزرگراهی جهان در چین افتتاح شد

روزنامه مردم

چین ماهواره جدیدی به فضا پرتاب کرد

پاسخ چین به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره رزمایش نظامی در اطراف جزیره تایوان

عناوین مهم روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- ریشه کن سازی مواد مخدر از دستاورد‌های حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی است.

- آمادگی‌ها برای سرمایه گذاری در انتقال آب پنجشیر به کابل.

- معاون اقتصادی ریاست الوزرا با رئیس اداره راه آهن ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- ایران خواستار توسعه خطوط آهن از مسیر افغانستان به چین شد.

- کار ساخت دومین پل هوایی در شهر کابل برای کاهش ازدحام آغاز شد.

- فاز اول طرح انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان، مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

- تاکید «آیسسکو» بر حفظ نسخ خطی اسلامی با مشارکت افغانستان.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- نمایندگان بازرگانان افغانستان و پاکستان برای از سرگیری تجارت گفت‌و‌گو کردند.

- شورای روابط خارجی آمریکا: احتمال افزایش بحران میان طالبان و پاکستان در سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- مقامات ایران و پاکستان در مورد تهدید تروریسم گفت‌و‌گو کردند.

- سرازیر شدن سیل در استان فراه یک کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت.

- ریزش برف، مسیر‌های ارتباطی استان دایکندی را مسدود کرد.

عناوین مهم برخی رسانه‌های مالزی

کانال اخبار آسیا

-تایلند ۱۸ سرباز کامبوجی اسیر شده از ماه ژوئیه را آزاد کرد، وزارت خارجه تایلند اعلام کرد این اقدام با هدف «نشان دادن حسن نیت و گامی برای اعتمادسازی» بوده است.

-اعتراض فیلیپین به حضور کشتی چینی در استان شمالی خود در بحبوحه تنش‌ها بر سر تایوان، یک کشتی تحقیقاتی چین که به‌عنوان پایگاه زیردریایی‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین استفاده می‌شود، در حدود ۳۵ کیلومتری سواحل استان کاگایان شمالی مشاهده شده است.

استار مالزی

خیز ویتنام برای رشد اقتصادی دو رقمی در سال ۲۰۲۶

ویتنام در نظر دارد در سال ۲۰۲۶ به رشد اقتصادی دو رقمی دست یابد؛ اقدامی بلندپروازانه که نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای بهره‌گیری از محرک‌های جدید رشد است.

برناما

ویتنام به دنبال راه‌هایی برای گسترش صادرات به بازار حلال است

ویتنام برای کمک به بنگاه‌ها در تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی، به‌طور فعال در حال ترویج تجارت با بازار حلال است؛ بازاری که به حدود ۲.۲ میلیارد مصرف‌کننده مسلمان خدمات می‌دهد.

عناوین مهم روزنامه‌ها خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- نخست وزیر پاکستان در شهر «رحیم یار خان» با رئیس امارات متحده عربی دیدار و پیرامون موضوعات مورد علاقه گفت‌و‌گو کرد

- دانشگاه متعلق به یک رهبر مذهبی شیعی در اسلام آباد توسط گروه تروریستی تحریک طالبان (تی تی پی) تهدید شد

«آج نیوز»

- ترکیه: طرح بزرگ تروریستی در آستانه سال نو ناکام ماند، ۳۵۷ عضو داعش بازداشت شدند

- امضای دو پروژه بیش از ۳۰۰ میلیون دلاری بین پاکستان و بانک توسعه آسیایی (ADB)

- اسرائیل فعالیت ۳۶ سازمان امدادی در غزه را ممنوع کرد

«دیلی جنگ»

- اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ هزار حمله به ۶ کشور جهان انجام داده است

- امارات از خروج نیروهایش از یمن خبر داد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

⁃ اشپیگل از هشدار رهبران اروپایی به زلنسکی درباره ترامپ مطلع شد

⁃ زاخارووا از آمریکا و اسرائیل خواست از تشدید تنش‌ها در اطراف ایران خودداری کنند

«ار-ب-کا»

⁃ آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت در توآپسه پس از حمله پهپاد‌ها

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ رویترز از زیان تامین‌کنندگان نفت روسیه به دلیل تخفیف‌ها خبر داد

⁃ نیویورک تایمز گزارش داد که پرچم روسیه بر روی نفتکش در حال فرار از نیرو‌های آمریکا در ونزوئلا مشاهده شده است

⁃ گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران

«ایزوستیا»

⁃ رئیس‌جمهور روسیه قانون برگزاری فراخوان ویژه رزرو‌ها برای حفاظت از تأسیسات حیاتی را امضا کرد.

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ حمله کی‌یف به کاخ ریاست‌جمهوری روسیه رئیس‌جمهور آمریکا را عصبانی کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

عملیات پاکسازی داعش در ۲۱ استان / ۳۵۷ داعشی دستگیر شدند

دیدار اردوغان با رئیس جمهور سومالی: ترکیه همواره در کنار سومالی است

صباح

اردوغان در دیدار با رئیس جمهور سومالی: اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالی لند غیرقابل قبول است

ضربه مهلک به داعش/ ۳۵۷ داعشی دستگیر شدند

نفس

آتاتورک سال نوی میلادی را چگونه جشن می‌گرفت؟

واقعیت‌های داعش در یالوآ / در ۲۴ استان ۹۷ خانه تیمی داعش هست

زنگ خطر داعش در ۸۱ استان/ منع ورود کامیون سنگین به ۸ منطقه استانبول در شب سال نو

هشدار آمریکا درمورد وقوع زلزله شدید در ترکیه

سوزجو

برای امرار معاش؛ انتخابات شرط است

حقوق بازنشستگی ۲ هزار لیر زیر خط فقر است

حمایت ترامپ از اردوغان در دیدار با نتانیاهو

جمهوریت

معمای بی پاسخ ماندن پرسش‌های مربوط به داعش در مجلس ترکیه

محاصره یالوآ برای پاکسازی از داعش

افتضاح در کتب درسی اقلیم شمال عراق / نقشه جنوب و جنوب شرق ترکیه تغییر یافت

تورک گون

وداع با قهرمانان درگیری با داعش

عملیات گسترده علیه داعش در ۲۱ استان

پیام اوجالان به قسد سوریه / با دولت مرکزی ادغام شوید

ترکیه

شهر بوجا ازمیر غرق در آشغال/ شهردار در تعطیلات تایلند

ینی شفق

فردا روز غزه است/ فراخوان اجتماع در استانبول

قرار

شرط آمریکا برای تحویل اف ۳۵ به ترکیه/ علیه اسرائیل استفاده نشود

داود اوغلو: ظهور مجدد داعش تصادفی نیست

دستگیری ۳۵۷ داعشی در ۲۱ استان

آکشام

اجتماع حمایت از غزه در استانبول/ فردا ساعت ۸:۳۰

عملیات ضربتی علیه داعش در ۲۱ استان/ ۳۵۷ داعشی دستگیر شدند

اردوغان: حفظ تمامیت ارضی سومالی اولویت مان است

حمایت ترامپ از اردوغان، نتانیاهو را شوکه کرد

هشدار آمریکا درباره وقوع زلزله شدید در ترکیه

عناوین مهم روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- هشدار‌ها درمورد تداوم سناریوی آوارگی در غزه با توافق آمریکا و اسرائیل

- ترامپ از طرح «روز بعد» سخن می‌گوید و از بازگشایی گذرگاه رفح به سمت خروج خبر می‌دهد

- بدهی عمومی دولت برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است

روزنامه الشروق

- ابراز تاسف عربستان و امارات از تحولات اخیر یمن

- ابوظبی: پایان دادن به کار تیم‌های ضد تروریسم باقی‌مانده ما در یمن کاملاً به خواست خودمان است

- تظاهرات در موگادیشو علیه به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط اسرائیل

- اکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواست از اقدامات تحریک‌آمیز در کرانه باختری خودداری کند

- روسیه پس از متهم کردن اوکراین به حمله به اقامتگاه پوتین، این کشور را تهدید کرد

روزنامه الدستور

- مصر به عنوان بخشی از توافق برای توسعه و بهبود منطقه سملا و علم الروم در استان مطروح، ۳.۵ میلیارد دلار از قطر دریافت کرد

- افزایش سطح آمادگی برای تأمین امنیت جشن‌های سال نو

- وزارت امور خارجه بریتانیا دستور بررسی فوری پرونده علاء عبدالفتاح (فعال مصری) را صادر کرد

روزنامه الوفد

- رقابت کشور‌های عربی حوزه خلیج (فارس) بر سر خاک یمن

- ناهار جنگ و صلح؛ ترامپ و نتانیاهو، حماس و تهران را تهدید کردند

- مصر با تأمین گاز و انتقال تخصص، امنیت انرژی لبنان را تقویت می‌کند

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

گاردین:

مسئولان حوزه سلامت اعلام کرده‌اند ناتوانی در فراهم کردن دسترسی سریع به خدمات درمانی اولیه باعث شده است میلیون‌ها نفر با مشکلات ساده‌ای مانند سرفه، گرفتگی بینی یا حتی سکسکه به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کنند.

دیلی تلگراف:

فرماندهان پیشین نیرو‌های ویژه هشدار داده‌اند که کشاندن نظامیان به روند‌های قضایی می‌تواند به تضعیف جدی و حتی فروپاشی نیرو‌های ویژه بریتانیا منجر شود.

دیلی میل:

فرماندهان پلیس گفته‌اند اصلاحات قضایی آسان گیرانه حزب کارگر، خطر افزایش گسترده جرم و ناامنی را به دنبال خواهد داشت.

دیلی اکسپرس:

تلاش شمیمه بیگم برای بازگشت به بریتانیا بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ آن هم پس از آن‌که قضات دادگاه اروپایی، موضع دولت بریتانیا را زیر سؤال بردند.

آی‌پیپر:

به مسافران قطار توصیه شده است سفر‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند، زیرا اختلال در تأمین برق تونل مانش باعث لغو گسترده حرکت‌ها و تأخیر‌های طولانی شده است.

سان:

آنتونی جاشوا، بوکسور بریتانیایی که در یک سانحه رانندگی در نیجریه دو نفر از دوستانش را از دست داد، از درد شدید در ناحیه زانو رنج می‌برد.

تایمز:

بریتانیا بدترین وضعیت سرمایه‌گذاری را در میان کشور‌های صنعتی بزرگ تجربه کرده است؛ مسئله‌ای که باعث شده نمایندگان حزب کارگر، ریچل ریوز را به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به علت عمل نکردن به تعهدات متهم کنند.

عناوین رسانه‌های بوسنی و هرزگوین

روزنامه دنونی آواز

• کشور در آستانه چالش‌های بزرگ و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز: سال ۲۰۲۶ چه در پیش دارد؟

• بوسنی و هرزگوین وارد سال جدید می‌شود؛ سالی همراه با امید به تغییر،

• جامعه دانشگاهی نسبت به بی‌تفاوتی هشدار می‌دهد؛ دوره‌ای از ناامیدی که باید پایان یابد، زیرا مهندسان و پزشکان بیش از پیش کشور را ترک می‌کنند.

روزنامه اسلوبوجنیه

• تنش‌ها با آفریقا افزایش یافت: چند کشور آفریقایی سفیران خود را از ترکیه فراخواندند و محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان آمریکایی اعلام شد.

پایگاه خبری ویه‌یستی

• بوسنی و هرزگوین در آستانه شلوغ‌ترین شب سال؛ مردم سارایوو، بانیا لوکا و موستار برای جشن‌های شب سال نو آماده می‌شوند.

• نیکشیچ در پیام سال نو: سال آینده آسان نخواهد بود، اما رویکرد ما تغییر نمی‌کند

• برخورد دو قطار در پرو؛ شماری کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

• بوسنی و هرزگوین برای اجرای طرح جدید مالیاتی از اول ژانویه آماده نیست؛ ضربه سنگین به اقتصاد کشور

پایگاه خبری کلیکس

• ترامپ «قانون طلایی» را نقض کرد؛ خشم مأموران سیا پس از افشای یک عملیات فوق‌محرمانه

• چین ویدئوی رزمایش نظامی در نزدیکی تایوان را منتشر کرد: «قدرت آتش دقیقاً متوجه مناطق حضور جدایی‌طلبان است»

• پشت پرده جهش قیمت نقره و طلا چیست؟ بیشترین رشد از سال ۱۹۷۹ تاکنون

روزنامه نزاویسنه نوینه

• دینو شاران در مصاحبه با «نزاویسنه»: ارزش‌های تمدنی در حال بازگشت به عقب هستند

• تسیویانوویچ: از محافل مهم شنیده‌ام که سارایوو باید موجودیت جمهوری صربسکا را به رسمیت بشناسد

عناوین رسانه‌های فرانسه

ل تریبون

– فرانسه در نظر دارد سال ۲۰۲۶ وام بی سابقه ۱۱۰ میلیارد یورویی بگیرد. در حالی که هنوز بودجه ۲۰۲۶ آماده نشده است.

لزکو

– از نظر رئیس موسسه آماری و برآورد‌های اقصادی -الب Elab-، فرانسوی‌ها احساس می‌کنند کشتی آنها در دریا است ولی حرکتی نمی‌کند. تاثیر نبود بودجه ۲۰۲۶ بر فضای اقتصادی همزمان با پیام تبریک مکرون

لاکروا

– متاسفم، پول خرد ندارم؛ کاهش استفاده از پول خرد و نقد، زندگی بی خانمان‌ها را دشوارتر کرده است. ابتکار‌هایی برای دیجیتالی کردن کمک‌ها در حال شکل گیری است.

لوموند

– با فشار عربستان سعودی، نیرو‌های امارات متحده عربی در یمن، عقب نشینی کردند.

لوفیگارو

– هشدار ترامپ و نتانیاهو: انتخاب دیگری نداریم جز اینکه تجدید قوای تسلیحاتی ایران و حماس را سریعتر از بین ببریم.

– رژیم اسرائیل نگران فاصله گرفتن ترامپ است. روابط بسیار نزدیک با ترامپ، مانع از آن نمی‌شود که نتانیاهو نگران اوضاع منطقه نباشد.

اسانسیل دو اکو

– اسرار هواپیمای جنگی رافال فرانسه که در دو سال برجسته شده است.