به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسئول کمیته مردمی ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:در ایام سالگرد شهادت سردار دل‌ها، کرمان شاهد حضور پرشور زائرانی از سراسر کشور است و مجموعه‌های مردمی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به آنان هستند.

امیر اشرفی افزود:در حوزه اطعام، تلاش ما این است که زائران در سه وعده صبحانه، ناهار و شام پذیرایی شوندو تعهد اصلی ما این است که ان‌شاءالله هر زائری که مشرف به کرمان می‌شود، حتی‌المقدور حداقل برای یک روز میهمان سفره مردمی کرمانی‌ها باشد.

وی با بیان اینکه خدمات اطعام به دو شیوه انجام می‌شود، گفت: بخشی از خدمات به‌صورت مستقیم توسط مجموعه کارگروه اطعام انجام می‌شود و بخش دیگر را مواکبی بر عهده دارند که از استان‌های مختلف کشور و همچنین شهرستان‌های استان کرمان برای خدمت‌رسانی به زائران سردار عزیز به کرمان آمده‌اند.

اشرفی با اشاره به ظرفیت پخت غذا تصریح کرد: در حال حاضر، خدمات اطعام در ۱۳ آشپزخانه مردمی در حال انجام است. این آشپزخانه‌ها به‌طور کامل آماده‌سازی شده‌اند و توان پخت غذا در هر وعده تا حدود ۲۰ هزار پرس را دارند که ظرفیت قابل توجهی برای پوشش جمعیت زائران به شمار می‌رود.

وی گفت: تأمین اقلام و هزینه‌ها عمدتاً بر پایه کمک‌های مردمی انجام می‌شود. اکثر مواکبی که امروز در کرمان فعالیت دارند، همان مواکبی هستند که در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کردند