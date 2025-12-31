پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از ثبت درخت ارس کهنسال شهرستانک با قدمتی حدود ۲۸۰۰ سال بهعنوان «اثر طبیعی ملی» و قرار گرفتن این میراث طبیعی کمنظیر تحت بالاترین سطح حفاظتی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، قربانعلی محمدپور با اشاره به مصوبه جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام کرد: جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در تاریخ ششم دیماه ۱۴۰۴ به ریاست آقای پزشکیان رئیسجمهور تشکیل و درخت ارس کهنسال شهرستانک بهعنوان تکدرخت بیهمتا و اثر طبیعی ملی ثبت شد، این درخت از منظر اکولوژیک، ژنتیکی، تاریخی و ارزشهای منظر طبیعی جایگاهی کمنظیر دارد و یکی از کهنترین شاهدان زنده تاریخ طبیعی ایران محسوب میشود.
وی افزود: ثبت این اثر طبیعی ملی حاصل مطالعات میدانی، مستندسازی علمی و پیگیری کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، پژوهشگران و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی است، ارائه گزارشهای تخصصی، بررسی تهدیدهای بالقوه و تأکید بر ضرورت حفاظت بلندمدت از این سرمایه طبیعی جزو محورهای اصلی این فرآیند بوده و نتیجه اثربخش و ماندگاری را به همراه داشته است.
محمدپور تصریح کرد: ثبت ملی درخت ارس شهرستانک زمینهساز پایش مستمر، مطالعات علمی هدفمند، حفاظت مشارکتی با جوامع محلی و معرفی آن بهعنوان مقصدی برای طبیعتگردی مسئولانه و آموزشهای محیطزیستی شده و پشتوانه اجرایی محکمی برای صیانت از این سرمایه ملی است.
وی همچنین با اشاره به موقعیت اثر گفت: این درخت ارزشمند در محدوده شمالشرقی روستای شهرستانک، بخش آسارای شهرستان کرج و در داخل منطقه حفاظتشده البرز مرکزی قرار دارد و عرصه مصوب آن ۷۸۱۴ متر مربع تعیین شده و ثبت ملی آن نخستین اثر طبیعی ملی مستقل استان البرز را رقم زده و تعداد آثار طبیعی ملی ثبتشده در کشور به ۴۵ اثر افزایش یافته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز یادآور شد: استان هماکنون مدیریت دو منطقه حفاظتشده شامل منطقه حفاظتشده البرز مرکزی در حوزه جنوبی و رودخانه حفاظتشده کرج، یک اثر طبیعی ملی شامل درخت ارس شهرستانک، یک تالاب ثبتشده با عنوان تالاب صالحیه و دو منطقه شکار ممنوع شامل منطقه شکار ممنوع طالقان و منطقه شکار ممنوع تالاب صالحیه را بر عهده دارد و ثبت این درخت گامی مؤثر در مسیر تقویت حفاظت عملی، ارتقای حساسیت عمومی نسبت به ارزش درختان کهنسال و صیانت پایدار از میراث طبیعی کشور به شمار میرود.